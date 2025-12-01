Federer šokirao svet - Nećete verovati koji poraz ga i dalje muči

Rodžer Federer je osvojio 20 grend slem titula u karijeri, izgubio 11 final, a zbog jednog posebno žali - sa Huanom Martinom del Potrom.

Legendarni Švajcarac je izbraon Ju-Es open i meč sa Huanom Martinom del Potrom 2009. godine, iako bi mnogi na prvo mesto stavili poraz od Novaka Đokovića u finalu Vimbldona 2019, kada je imao dve meč lopte na svoj servis, a jedna gospođa je čak i slavila pobedu pre kraja meča.

Ali, na pitanje švajcarskog lista "Tages-Ancajger“, koji bi meč ponovo želeo da igra, Federer se setio Argentinca.

- Finale Ju-Es opena 2009. protiv Huana Martina del Potra. Trebalo je da dobijem taj meč, ali mi se na zagrevanju vratio bol u leđima i promašio sam mnogo prilika. Trebalo je da dobijem taj meč - kazao je Rodžer.

Delpotro je slavio sa 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2, a taj neuspeh posebno boli Švajcarca.

- Tim porazom je prekinuta moja serija na Ju-Es openu - objasio je Švajcarac koji je pre tog duel osvojio pet uzastopnih titula u Njujorku, a nakon toga nijednu.

Igrao je finale 2015. u Njujorku, ali je poražen od Đokovića. Boli Rodžera Federera i poraz u finalu Vimbldona protiv Rafaela Nadala 2008. Španac je dobio prva dva seta, Federer je izjednačio i kada se očekivao preokret, Rafa je dominantno priveo duel kraju i trijumfovao (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7).

- Rafa je zaslužio tu pobedu. Što smo više igrali mečeve u toj seriji, ulog je postajao veći.

Autor: S.M.