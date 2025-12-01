Dušan Vlahović mora na dužu pauzu, evo koliko će biti van igre

Dušan Vlahović, napadač Juventusa i reprezentacije Srbije, moraće na tromesečnu pauzu zbog povrede. Ovog ponedeljka su obavljeni medicinski pregledi, a torinski velikan je potvrdio da ga neće biti na terenu do marta.

Vlahović je zadobio problem sa aduktorom prilikom jednog šuta na meču sa Kaljarijem, zbog čega je u suzama napustio teren. U prvi mah se videlo da povreda nije ni najmanje naivna, što je potvrdio i trener Lučano Spaleti.

Vlahović, koji je sa sedam golova vodeći strelac Juventusa u svim takmičenjima ove sezone, u ponedeljak ujutru se javio na preglede u klupskoj ambulanti, da bi se Juventus oglasio.

Testovi su otkrili povredu visokog stepena mišićno-tetivnog spoja dugog aduktora leve noge. Biće neophodne dodatne medicinske konsultacije kako bi se odredio najprikladniji tretman.

Prema informacijama lista Gazeta delo Sport, priroda povrede "visokog stepena" znači da Vlahovića čeka pauza od najmanje tri meseca pre nego što se vrati u punu formu. Ostaje da se vidi kada će se tačno bivši napadač Partizana vratiti, ali izveštaji ukazuju da bi mogao da propusti između 14 i 18 utakmica u Seriji A, Kupu Italije i Ligi šampiona.

S obzirom na to da Vlahović neće biti na raspolaganju u doglednoj budućnosti, očekuje se da će Spaletti tražiti određene korekcije u napadačkom redu Bjankonera. Nedavni izveštaji sugerišu da će preći sa na formaciju sa dva špica, gde bi Kenan Jildiz bio pomeren centralnije da igra u paru sa Džonatanom Davidom, Luisom Opendom ili Franciskom Konseisaom.

