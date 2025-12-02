ŽELJKO OBRADOVIĆ SE DANAS OBRAĆA JAVNOSTI?! Proslavljeni as Partizana otkriva: Odlazak nije definitivan - rasplet tek sledi!

Preokret na pomolu? Bivši as Partizana veruje da odlazak trofejnog stručnjaka sa klupe crno-belih nije definitivan!



Nekadašnji košarkaš Partizana, Slađan Stojković, otkriva da će se Željko Obradović najverovatnije oglasiti u toku dana.

Stojković je u popularnom podkastu "Super Indirektno kod Popa i Milana" istakao da odlazak trofejnog stručnjaka iz Partizana nije definitivan.

"Ja mislim da to još nije definitivno. To je dobro za sve nas koji navijamo za Partizan. Rasplet će tek da usledi, to su informacije koje ja imam i očekujemo sutrašnji dan (utorak) da se Željko verovatno obrati", rekao je Stojković.

Na pitanje voditelja koliko su te informacije pouzdane, bivši košarkaš uz osmeh odgovara.

"Pa pouzdane su. Pouzdane su, ne mogu da pričam. Mislim da će se sutra znati dosta toga i da će dosta toga biti rešeno", naglasio je proslavljeni košarkaš.

Autor: D.Bošković