JOVIĆ SAMO 54 SEKUNDE NA TERENU! Reprezentativac Srbije prolazi kroz izuzetno težak period!

Uspeo je da uputi jedan šut za tri, ali nije pogodio.

Košarkaši Majamija ubedljivo su savladali Los Anđeles Kliperse (140:123), a srpski reprezentativac Nikola Jović na terenu je proveo manje od jednog minuta.

Nikola je propustio nekoliko mečeva zbog problema sa povredom desnog kuka. Iako se uspešno oporavio u poslednje vreme ga ne viđamo često na terenu.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.

Iako je Majami praktično u drugoj deonici rešio pitanje pobednika na meču protiv Klipersa, Jović nije dobio adekvatnu šansu na ovom meču. Na terenu je proveo samo 54 sekunde i uspeo je da uputi jedan šut za tri, ali nije bio precizan.

Najefikasniji u trijumfu Majamija bio je bivši igrač Klipersa Norman Pauel sa 30 poena, Adebajo je dodao 27, a Hiro i Vigins ubacili su po 22.

U poraženoj ekipi istakao se iskusni Kavaj Lenard sa 36 poena.

Bogdan Bogdanović propustio je i ovaj meč zbog problema sa povredom kuka.

Autor: D.Bošković