'OČEKUJEM REAKCIJE' ČOVIĆ: Utakmica protiv Bosne i Hercegovine je bila skandalozna! Zviždanje, uvrede i politički transparenti su bili tu od zagrevanja

Navijači Bosne i Hercegovine su zviždali himni Srbije pred početak utakmice koja je odigrana u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu, a tokom utakmice podignute su parole i mogle su da se čuju reči protiv Srbije i srpskog naroda.

Predsednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović rekao je danas za Novo jutro da prva utakmica sa Švajcarcima trebala da bude prva senzacija, međutim, tu senzaciju su ukrali Litvanci, koji su za 13 i po sekundi pobedili Britance.

- Tim je skupljen 2,3 dana pre utakmicu. Kvalifikacije su specifične, teške... Ovo je pretkfalifikaciona grupa. Nose se bodovi, u kvalifikacionu grupu gde se ukrštamo sa Velikom Britanijom, Islandom... Mi ćemo igrati u toj grupi sa Italijom, Litvanijom... Mada Island je pobedio Italiju... Biće teško, prebrodili smo Švajcarsku, verovali da će u BiH biti teško... Dočekali su nas lepo, te bezbednosne strukture... Znali smo da će biti puna dvorana, ali nismo mogli da pretpostavimo da će biti prostakluka. Bilo je neprekidno. Zagrevanje je prošlo sa zviždanjem, ali i raznih zastava. Ratnih i tako dalje... - rekao je Čović.

Nadam se da toga nrće biti u Beogradu uradićemo sve u našoj moći, naglasio je Čović.

- Nakon utakmice, i u toku cele utakice bilo je neumesnih transparenata, a veliku odgovornost za to ima ministar policije, koji znam da je na vezi sa Naserom Orićem. Uneti onakve transparente, pa naši bezbednosni orgami to provere sve... Imamo transparente predsedniku države, sekire... Za mene je tužno što je to bila grupacija mladog sveta... Ono što me ohrabrilo je to što je posle utakmice prišao veliki broj ljudi koji se izvinjavao... Na sve to dođe ministar Konaković, koji je nekada igrao košarku, pre izvesnog vremena sam se čuo sa njim, dok je bio u upravi Bosne... Bili smo korektni. On posle svega toga daje političku izjavu... Ratnohuškačku izjavu... I kada vidize sve to u sali, zapitate se, da li je moguće da je vreme stalo. Vraćao se na prošlost - dodaje Čović.

To je bilo pripremljeno, orkestrirano, od sportskog događaja napravljen je politički miting, kaže Čović.

- Ja sam sedeo blizu klupe i pozivao naše da budu mirni, i izgubili su na kraje, izgoreli su svemu tome - dodao je Čović.

Vodli su svo vreme dok ih nismo prelomili, i mislim da je tu bio naboj, kaže Čović.

Autor: D.Bošković