Dončić šokirao Amerikance, pa progovorio o srpskom treneru: Ne gledam NBA, on je čudo

Luka Dončić bio je ubedljivo najraspoloženiji igrač Los Anđeles Lejkersa u porazu od Finiks Sansa, a na konferenciji za medije je novinare ostavio u čudu posle jednog pitanja.

Slovenački reprezentativac postigao je 38 poena i dodao 11 asistencija, međutim, njegov tim pretrpeo je poraz rezultatom 108:125. Na konferenciji za medije je Dončić krivicu za poraz preuzeo na sebe, a govorio je i o narednom protivniku - Toronto Reptorsima. Ipak, Dončić je iznenadio novinare odgovorom o narednoj utakmici:

- Iskreno, ne gledam NBA ligu previše, žao mi je - rekao je Dončić.

Osvrnuo se Slovenac sa srpskim poreklom i na ono što mu jeste poznato kada su Reptorsi u pitanju - trener Darko Rajaković:

- Znam kakav imaju učinak u ligi, kakvog trenera imaju, volim ga i znma da ih tera da igraju fizičku košarku - rekao je Dončić.

Lejkersi su trenutno na učinku od 15 pobeda i pet poraza, dok je Toronto na skoru od 14 trijumfa i sedam izgubljenih utakmica.

