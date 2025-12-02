AKTUELNO

ČOVIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Jedini problem je to, što je dopustio da sa njim komaduju ljudi koji se baš i ne razumeju u košarku

Predsednik košarkaškog saveza Srbije nebojša Čović komentarisao je danas ostavku trenera košarkaškog kluba Partizan Željka Obradovića.

- Željkovo je to pravo. Niko ne može da ospori da ima rezultate, ali je problem što je dozvolio da sa njim komanduju ljudi koji ne baš i ne razumeju u košarku. Ja neću da komentarišem, ja sam Željka 1996. godine plasirao za trenera... Duda je bio selektor, a on trener. Napravili smo fantastične rezultate u Atlanti tada, pa opet posle isto.... - rekao je Čović.

Kada pođete ni od čega, i napravite sistem, i onda dođu neki posle vas, koji misle da sve znaju, napravite dilentatizam, kaže on.

- Ne želim da se mešam u odnose naših vrhunskih trenera... - rekao je Čović na pitanje o odnosu Pešića i Žoca.

Autor: D.Bošković

