Rusi i Belorusi se vraćaju u još jedan veliki sport, doneta važna odluka!

Ruski i beloruski sportisti ponovo će moći da se takmiče u Svetskom kupu u kros-kantri skijanju i to kao neutralni takmičari, što je zapravo "produžetak" odluke MOK-a da dopusti takmičarima iz ove dve zemlje da budu deo Zimskih olimpijskih igara ove zime u Milanu i Kortini, ali pod određenim kriterijumima.

Kako prenosi švedski Expressen, Međunarodna skijaška federacija (FIS) se prvobitno suprotstavila MOK-u i izdala zabranu Rusima i Belorusima da se takmiče u Svetskom kupu u kros-kantri skijanju zbog čega oni ne bi imali šansu da se uopšte kvalifikuju za Zimske olimpijske igre.

Međutim, Sud za sportsku arbitražu (CAS) doneo je odluku u utorak da poništi odluku FIS-a i da omogući Rusima i Belorusima da se takmiče kao neutralci.

Norveška TV2 je konaktirala selektora federacije Rusije, Igora Sorina, koji je rekao da će takmičari iz ove zemlje najverovatnije helikopterom doći u Trondhajm.

- Moguće je da ćemo se takmičiti u Trondhajmu. Doći ćemo helikopterom. Sada čekamo odgovor od FIS-a šta se dalje dešava.

Ministar sporta Rusije, Mihail Degtjarev je takođe objavio kako "FIS mora da dopusti ruskim takmičarima da nastupaju na međunarodnim takmičenjima".

Neki takmičari pozivali su na bojkot Olimpijskih igara u slučaju da Rusima i Belorusima bude dopušteno da se takmiče.

- Ako me pitate sada i ovde, odgovor je da ne želim da se takmičim u tom slučaju - rekla je poznata švedska skijašica Lin Svan.

Autor: S.M.