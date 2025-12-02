Andrea Trinkijeri se dogovorio sa Partizanom

Andrea Trinkijeri uskoro će ponovo postati novi trener Partizana.

Kako saznaje "Sport klub", italijanski stručnjak i crno-beli dogovorili su sve uslove i očekuje se povoljan trenutak za ozvaničenje saradnje.

Trinkijeri je vodio Partizan u periodu od 2018. do 2020. godine. Italijan od kraja prošle sezone nema klub. Bio je trener Žalgirisa prethodne sezone, ali je u junu odlučeno iz litvanskog kluba da on neće biti trener i u novoj sezoni.

Trinkijeri ima bogato evroligaško iskustvo. Vodio je Uniks, Bamberg, Bajern i Žalgiris, a ovdašnji mentalitet, navijače i Partizan vrlo dobro poznaje. Ostavio je upečatljiv trag u Humskoj, a otišao je 2020. godine, kasnije je i tužio klub zbog neisplaćenih zarada.

Očekuje se da Trinkijeri sedne na klupu Partizana nakon utakmice crno-belih protiv Bajerna koju igraju u četvrtak od 20.45 u "Beogradskoj areni". Na Trinkijeriju će biti težak posao da vrati Partizan iz velikog minusa u Evroligi, ali što je najvažnije, da proba da povrati pojedine igrače koji su ove sezone pružali partije ispod minimuma.

