HEROJSKA POBEDA! NAŠE RUKOMETAŠICE GUBILE CEO MEČ, PA POSLE PREOKRETA SLAVILE PROTIV ŠPANIJE! Srbija posle triler završnice do trijumfa na Svetskom prvenstvu!

Rukometašice Srbije su u prvom meču drugog kruga Svetskog prvenstva pobedile Španiju rezultatom 31:29.

Gledali smo neverovatan meč... Naše rukometašice su gubile tokom cele utakmice, da bi u poslednjih 10 minuta dodale gas, zaigrale mnogo bolje, vratile se iz velikog minusa i na kraju došle do velike pobede.

U prvom poluvremenu igralo se praktično gol za gol sve do poslednjih šest minuta, kada je usledila serija od tri uzastopna, prilično sporna isključenja za Srbiju. To je omogućilo Španiji da se odvoji na tri pogotka razlike. Ipak, naše igračice su smogle snage da se vrate i na pauzu odu sa samo dva gola zaostatka (17:19).

Početak drugog dela doneo je potpuni pad u igri Srbije. Punih 11 minuta ekipa nije uspela da zatrese mrežu, dok je Španija u tom periodu izgradila prednost od 23:17. Napad je potpuno staom nije bilo prostora za šut, niti ideje u organizaciji napada.

Ipak, u poslednjih 15 minuta usledio je novi nalet. Srbija je smanjila na 25:27 i činilo se da Španija više nije nedostižna. Tada je krenuo pravi nalet naše ekipe. Srpkinje su letele po terenu, a Skrobićeva je u 54. minutu donela izjednačenje (27:27), pa zatim i pogodak za vođstvo pet minuta pre kraja.

Vukajlovićeva je zatresla mrežu za 29:28, ali je usledio veliki hendikep kada je Jovovićeva dobila direktan crveni karton. Čak i sa igračicom manje, Srbija je uspela da pogodi preko Veličkovićeve i dođe do pobede.

Ovom pobedom Srbija je stigla do ukupno četiri boda, koliko trenutno ima i vodeća Nemačka. Takmičenje se nastavlja u četvrtak, kada će naš tim od 17:30 odmeriti snage sa reprezentacijom Farskih Ostrva.

Autor: Iva Besarabić