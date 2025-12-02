AKTUELNO

ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: dpa via AP/Federico Gambarini ||

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Dortmundu selekciju Španije 31:29 (17:19), u utakmici prvog kola Grupe 2 glavne runde Svetskog prvenstva.

Aleksandra Vukajlović je u poslednjem napadu Srbije uspela da pogodi i odvede našu selekciju na "+2".

Pogledajte taj pogodak:

Srpske rukometašice će u narednom kolu igrati protiv Farskih ostrva, dok Španiju očekuje duel sa Islandom.

Autor: Iva Besarabić

