ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije (VIDEO)

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je u Dortmundu selekciju Španije 31:29 (17:19), u utakmici prvog kola Grupe 2 glavne runde Svetskog prvenstva.
Aleksandra Vukajlović je u poslednjem napadu Srbije uspela da pogodi i odvede našu selekciju na "+2".
Pogledajte taj pogodak:
Idemoooo! pic.twitter.com/V9dT8c9wxp— FantomBeograda (@FantomBeograda) 02. децембар 2025.
Srpske rukometašice će u narednom kolu igrati protiv Farskih ostrva, dok Španiju očekuje duel sa Islandom.
Autor: Iva Besarabić