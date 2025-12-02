SERENA SE U 44. GODINI VRAĆA TENISU: Legendarna Amerikanka već napravila prvi korak

Američka teniserka Serena Vilijams preduzela je prvi formalni korak koji prethodi potencijalnom povratku u profesionalni tenis, nakon što je ponovo registrovana u antidoping sistemu Međunarodne teniske agencije za integritet (ITIA), potvrdio je portparol tog tela.



Jedna od najboljih teniserki svih vremena nije igrala zvaničan meč od US opena 2022. godine, kada je najavila da se "udaljava" od tenisa, izbegavajući termin "penzionisanje". Ipak, za sada nije poznato da li planira da se takmičarski vrati, niti kada bi mogla da zaigra. Njena menadžerska ekipa nije odgovorila na zahteve za komentar.

Prema pravilima ITIA-e, sportisti koji se vraćaju takmičenju moraju da uđu u program testiranja i da u narednih šest meseci redovno prijavljuju lokaciju i budu dostupni za kontrole. Tek nakon tog perioda omogućeno im je takmičenje.

Vilijams, koja sada ima 44 godine, i dalje važi za jednu od najuticajnijih sportistkinja sveta, a njen eventualni povratak bio bi jedna od najvećih priča u tenisu. Vest o njenom povratku u antidoping sistem najpre je objavio specijalizovani portal "Bounces".

Serenina starija sestra, Venus Vilijams, vratila se takmičenju letos u 45. godini, posle skoro godinu i po odsustva. Tom prilikom izrazila je želju da bi volela da se i Serena ponovo pojavi na turnirima, podsetivši na njihovih 14 zajedničkih grend slem titula u dublu.

Autor: S.M.