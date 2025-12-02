SNIMAK KOJI JE CELA SRBIJA ČEKALA: Željko Obradović se oglasio prvi put posle ostavke - evo šta je sve rekao (VIDEO)

Željko Obradović po prvi put se oglasio od kada je dao ostavku na mesto trenera Partizana i otvoreno govorio o onome što se dešavalo.

"Imao sam priliku da vidim da se svi ljudi ne ponašaju tako, da se iznose stvari koje su trebalo da ostanu u klubu. Moje obraćanje u sredu kada sam odlučio da uzmem odgovornost za sve što se dešava bilo takvo, saopštenje koje je bilo veoma kratko, sve što sam rekao u tom saopštenju stojim i dalje iza toga. Ono što se desilo posle toga je nešto što nisam voleo da se dogodi“, počeo je Obradović.

Dotakao se još jednom trenutka kada je prelomio da ponudi ostavku posle poraza od Panatinaikosa.

„Moram da razjasnim neke situacije, u utorak uveče sam posle utakmice koja je bila veoma teška za mene razgovarao sa stručnim štabom i rekao da je to moj sledeći korak. To je bila odluka u koju sam bio siguran da je dobra, pre svega za klub i nastavak ono što sledi za Partizan. Tu odluku sam saopštio predsedniku kluba, razgovor je bio korektan, on je razumeo moje razloge i rekao je da me je video na utakmici i da je shvatio da je to jedino što mogu da uradim u tom trenutku. Dogovorili smo se da ja budem taj koji će da izađe u javnost da to saopštim, a da to ne bude klub. Dogovor je da se to uradi sledeći dan. Nažalost, informacije kao i uvek kruže, vrlo je teško kontrolisati ih. Dolazi do medija, otišlo je u etar da se spremam da podnesem ostavku. Rešio sam da se oglasim istog dana i napravio sam to obraćanje vama, navijačima Partizana. Zvao sam portparola kluba i da nazove predsednika i da zajedno donesemo odluku da je to to. Bili su saglasni sa svim što sam napisao, jedino je klub, predsednik kluba tražio da dodam u delu gde prihvatam svu odgovrnost, da je to neopoziva ostavka (o čemu je Nova.rs pisala) jer će njemu i članovima Upravnog odbora biti lakše da izađu pred navijače sa tim. Naravno, ja sam se složio sa tim. To je bio kraj" razjasnio je populani Žoc u video snimku koji traje 20 minuta.

Pismo Grobarima

Podsetimo, Obradović je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

"Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović", stajalo je u pismu.

Autor: Iva Besarabić