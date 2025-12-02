'NISAM VIŠE MOGAO, NEMOJTE MI ZAMERITI' Obradović otkrio kako se osećao kada je video doček navijača po povratku u Beograd - umalo ZAPLAKAO zbog jedne scene (VIDEO)

Željko Obradović po prvi put se oglasio od kada je dao ostavku na mesto trenera Partizana i otvoreno govorio o onome što se dešavalo.

Pojasnio je da je ostao bez snage, te je priznao koji su mu najteži trenuci u životu.

„Nisam više mogao, nisam više imao snage u sebi. Dao sam sve što sam mogao i nemojte mi zameriti jer znate koliko sam sebe unosio u ovo što najviše volim“, rekao je Obradović.

Zastao je za trenutak, a onda odlučio da se još jednom pokloni navijačima Partizana i svemu što su uradili da on ostane potresen scenama sa beogradskog aerodroma.

„Ova moja odluka je veoma stresna i verovatno najteže trenutke u životu proživeo kada sam se vratio u Beograd i kada ste me vi sačekali. Kada sam izašao iz aviona, kada me devojčica čekala kao što me čekala kada izlazim pred punu Arenu i emocije koje sam u tom trenutku doživeo je nešto što nikada neću uspeti da zaboravim. Evo i u ovom trenutku mi je veoma teško da pričam o tome. Moj prijatelj me je doveo u stan, legao sam u stan i nekih sat vremena gledao u plafon. Nisam želeo ničim da izazovem takvu reakciju, ali vi ste neko ko ima pravo na reakciju, vi ste ti koji ste odlučili neke stvari da, uslovno rečeno, uzmete u svoje ruke i probate nešto da promenite.“

Autor: Iva Besarabić