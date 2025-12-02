Da li je Željko Obradović ovim rečima najavio povratak u Partizan?!

Trofejni trener Željko Obradović obratio se javnosti posle ostavke koju je podneo na klupi Partizana, a u objavljenom snimku do detalja j eobjasnio šta se sve dešavalo od početka sezone, pa sve do njegovog odlaska iz kluba.

Pored obraćanja u kojem je otkrio brojne detalje početka sezone, kao i najteži momenat po povratku iz Atine, posle poraza od Panatinaikosa, Obradović se obratio i navijačima.

Na samom kraju je rekao da će Partizan nastaviti i bez njega, a misterio

- Još nekoliko stvari želim da kažem. Ovaj će klub da živi i bez Željka Obradovića. Živeće bez svih onih velikih imena koje su prošle kroz istoriju ovog kluba. Da ne nabrajam, vi znate da smo mi ponosni na istoriju Partizana, koliko je fantastičnih igrača i trenera dao, ali pre svega ljudi. Ja sam sinoć imao sreću da se ponovo nađem sa generacijom iz '92. godine s kojom sam postao prvak Evrope. I ne malo puta sam im se zahvalio na tome, jer su me oni napravili. I proveli smo predivno veče. Osam ljudi je bilo prisutno. Nažalost, Željko Rebrača nije mogao da dođe. Još jedan član koji je bio sa nama, pokojni Dragiša Šarić, naravno njega se uvek setimo. I bio nam je Sinđa (Vlada Dragutinović) domaćin, kao i uvek svake godine. I taj dečko je i pokrenuo to da se već godinama unazad nalazimo i da se tako lepo družimo. Ta generacija je neko ko je ostavio najveći trag u Partizanu upravo iz tog rezultata najvećeg. Ali ne smemo da zaboravimo ni ostale generacije.

Potom je dodao:

- Ostale velike ljude i velike igrače koji su istorija ovog tima. I siguran sam da će neki drugi igrači, neki drugi ljudi ispisivati ponovo najlepšu istoriju Partizana, kao što smo je mi ispisivali zadnje četiri i po godine, odnosno tri i po godine u Evroligi.

Potom, najavio je i mogući povratak u klub.

- Još jednom ponavljam, vi ste snaga Partizana. I nemojte nikad da odustanete od Partizana. I bodrite Partizan na način kako ste to uvek radili. Ja ću sa svoje strane da vam obećam da ću uvek biti tu za vas. Nadam se i voleo bih da ovo nije zadnji put da sam u Partizanu. Kako? U koje vreme? Kada? To će vreme pokazati, to ne mogu ja ni sad da vam kažem niti želim da vam kažem. U nekim drugim okolnostima, u nekim drugim vremenima... Uvek je to neka fraza koja se koristi, u nekim boljim vremenima. Svi se nadamo i svi volimo da kažemo 'bolja vremena', da li će doći, kad će doći, nadamo se.

- Želim još jednom da iskoristim priliku da se zahvalim svim ljudima sa kojima sam sarađivao. Svim igračima. Svim ljudima iz kluba, svim sponzorima, svim članovima Upravnog odbora koji su, evo još jednom ponavljam, podneli ostavke i molim ih da to ne rade. Molim ih da razmisle. Oni su utkali sebe u Partizan i oni su bili deo ove priče koja je zaista fantastična.

Na kraju, čovek ima ono jedino što mu je važno, to je čast i obraz. Ja sam uvek bio direktan, uvek sam vam se obraćao i nadam se da će ovo moje obraćanje imati pozitivan odjek na vas, koji ste najvažniji, i da ćete sve uraditi da Partizan bude onakav kakav je bio, onakav kakvim ste ga vi napravili. Hvala vam još jednom svima.



Autor: Iva Besarabić