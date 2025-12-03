Obradović najavio povratak u Partizan? Čuveni Žoc ne planira penziju, ovim rečima je sve otkrio

Dosadašnji trener Partizana Željko Obradović (65) poručio je da bi jednog dana voleo da se ponovo vrati u klub iz Humske.

Saga oko neopozive ostavke Željka Obradovića ovog utorka je konačno dobila epilog! Iskusni stručnjak poreklom iz Čačka večeras se obratio svim vernim navijačima aktuelnog srpskog i regionalnog prvaka i u dvadesetominutnom izlaganju otkrio razloge zbog kojih je ostao pri svojoj odluci.

U nekim boljim vremenima

Emotivni Obradović priznao je da ga je doček "grobara" na aerodromu "Nikola Tesla" itekako pokolebao, te da je satima nakon toga gledao u plafon i razmišljao o svemu. Međutim, bilo je nekoliko stvari preko kojih nije mogao da pređe, zbog kojih je odlučio da okonča svoj drugi mandat u Humskoj.

Naposletku, najtrofejniji trener na Starom kontinentu dao je nadu navijačima kluba, rekavši da bi se možda mogao vratiti jednog dana, ali u nekim drugim okolnostima.

- Ja ću da vam obećam da ću uvek biti tu za vas. Nadam se i voleo bih da ovo nije poslednji put da sam u Partizanu. Kako i kada, vreme će pokazati. Ne mogu, niti želim da vam kažem. U nekim drugim okolnostima i boljim vremenima, koja će, nadamo se, doći - poručio je čuveni Žoc.

