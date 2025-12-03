AKTUELNO

SRBIN IZJEDNAČIO REKORD SEZONE! Opet je maksimalno iskoristio šansu: Sjajna partija Tristana Vukčevića u porazu Vizardsa (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Nick Wass ||

Tristan je sa 16 postignutih poena bio najefikasniji u svom timu.

Protiv Milvoki Baksa je postavio rekord sezone, a samo 24 sata kasnije uspeo je da ga izjednači.

Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević blistao još jednom je pokazao da zaslužuje ozbiljniju ulogu u timu Vašington Vizardsa.

Vizardsi su prethodne noći doživeli ubedljiv poraz od Filadelfije 121:102, a srpski as bio je najefikasniji u svom timu.

Tristan je još jednom iskoristio šansu koja mu se ukazala. Za nešto manje od 22 minuta igre zabeležio je 16 poena (6/9 šut iz igre), četiri skoka i četiri asistencije. Bio je najefikasniji pojedinac u redovima Vizardsa i tako pokazao treneru Brajanu Klifu da na njega može ozbiljno da računa.

Nažalost, sjajno izdanje Vukčevića nije pomoglo Vašingtonu da izbegne ubedljiv poraz protiv sjajne Filadelfije, koju je na ovom meču do trijumfa vodio fenomenalni Tajris Maksi sa 35 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Autor: A.A.

