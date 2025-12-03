ŠOK! Miško Ražnatović otkrio vest o Nikoli Jokiću - Amerika u neverici!

AKTUELNO

Menadžer Miško Ražnatović podelio je na društvenoj mreži "X" informaciju koja je oduševila ceo svet – Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača Zapadne konferencije NBA lige za mesec novembar.

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi! Liga je zvanično saopštila da je centar Denver Nagetsa proglašen za najboljeg igrača Zapadne konferencije za mesec novembar, a ovu vest podelio je i njegov menadžer Miško Ražnatović na svom nalogu na društvenoj mreži "X".

Ražnatović je objavom potvrdio ono što je NBA liga zvanično saopštila, a vest je izazvala ogromnu pažnju javnosti. Jokić je ove sezone nezaustavljiv – prosečno beleži 29 poena, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju po meču, što ga čini jednim od najdominantnijih igrača današnjice.

Ova informacija odjeknula je širom sveta, a ljubitelji košarke ponovo su se uverili da je Jokić neprikosnoven na parketu. Njegove partije ne samo da donose pobede Denveru, već i potvrđuju status jednog od najboljih igrača u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić je već višestruki MVP NBA lige, a ovakva priznanja dodatno učvršćuju njegovu poziciju među legendama sporta.

