FIFA: Hajdi Klum, Andrea Bočeli i Vilidž Pipl na ceremoniji žreba za Svetsko prvenstvo

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

FIFA je predstavila spisak voditelja i umetnika koji će učestvovati u ceremoniji žreba za Svetsko prvenstvo, koja će biti održana u petak u Vašingtonu, a koju će voditi supermodel Hajdi Klum, glumac Kevin Hart i glumac i producent Deni Ramirez.

Muzički deo obuhvatiće nastupe tenora Andrea Bočelija i pevača Robija Vilijamsa, koji će zajedno nastupiti sa američkom umetnicom Nikol Šercinger, objavio je portal "Onefootball".

Nakon žreba, grupa Vilidž Pipl zatvoriće ceremoniju izvođenjem svoje pesme "YMCA".

Žreb obeležava početak odbrojavanja do Svetskog prvenstva 2026, prvog u istoriji sa tri zemlje domaćina i 48 timova učesnika.

