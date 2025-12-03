FIFA PROMENILA ODLUKU! Nema dinamičkih cena – evo koliko će koštati karte za SP 2026!

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. biće najveće do sada, a FIFA je saopštila da će karte ostati po fiksnim cenama, uprkos ranijim najavama o dinamičkom modelu.

Cirih, 3. decembar – FIFA je danas objavila da odustaje od dinamičkog određivanja cena ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su navijači izrazili zabrinutost zbog previsokih troškova prisustvovanja turniru u Severnoj Americi.

Dinamičko određivanje cena, sistem u kojem se cene menjaju u skladu sa potražnjom, nikada ranije nije korišćen na Mundijalu. Sama najava izazvala je strah da bi ulaznice postale nedostupne običnim navijačima.

FIFA je u saopštenju naglasila da će posebni kontingenti karata biti rezervisani po fiksnim cenama, kao i na prethodnim turnirima. Navijačima reprezentacija učesnica pripadaće 8% ulaznica za svaku utakmicu.

Najjeftinije karte za grupnu fazu koštaće 60 dolara, dok će najskuplje za finale dostići čak 6.730 dolara.

Nakon žreba biće otvoren novi prodajni period – od 11. decembra do 13. januara, kada će se prijave za karte podnositi po fiksnim cenama u okviru nasumičnog odabira.

Najveći Mundijal u istoriji

Svetsko prvenstvo 2026. biće najveće do sada, sa čak 104 utakmice nakon proširenja sa 32 na 48 timova. Prvi put u istoriji, turnir će imati tri domaćina – SAD, Kanadu i Meksiko.

Organizatori poručuju da žele da obezbede pristupačnost i fer uslove za sve navijače, dok FIFA ističe da je cilj da se očuva tradicija i atmosfera najvećeg sportskog događaja na planeti.

Autor: Dalibor Stankov