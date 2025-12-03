TUGA U PREMIJER LIGI: Preminuo legendarni defanzivac Čelsija

Bivši defanzivac i legenda Čelsija Marvin Hinton, preminuo je juče u 85. godini života.
Klub iz Londona odmah je izado saopštenje povodom tužne vesti.
"Fudbalski klub Čelsi sa dubokom tugom objavljuje da je preminuo Marvin Hinton, defanzivac kluba i član trofejnog tima 60-ih i 70-ih. Imao je 85 godina. Izražavamo iskreno saučešće Marvinovoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", poručili su iz kluba.
It is with tremendous sadness that Chelsea Football Club announces the passing yesterday of Marvin Hinton.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 03. децембар 2025.
Our thoughts are with Marvin’s family and friends at this difficult time. 💙 pic.twitter.com/iHo3C29Q4l
Hinton je za Čelsi nastupao od 1963. do 1976. godine, odigravši ukupno 344 utakmice i osvajajući tri trofeja. Bio je član tima koji je 1970. godine osvojio prvi FA Kup u istoriji kluba, a pored toga u njegovoj kolekciji nalaze se i Liga kup iz 1965. godine i Kup pobednika kupova iz 1971. godine.
Pored Čelsija, Hinton je tokom karijere igrao i za Čarlton i Barnet, ostavljajući neizbrisiv trag u engleskom fudbalu.
Autor: D.Bošković