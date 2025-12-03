AKTUELNO

TUGA U PREMIJER LIGI: Preminuo legendarni defanzivac Čelsija

Bivši defanzivac i legenda Čelsija Marvin Hinton, preminuo je juče u 85. godini života.

Klub iz Londona odmah je izado saopštenje povodom tužne vesti.

"Fudbalski klub Čelsi sa dubokom tugom objavljuje da je preminuo Marvin Hinton, defanzivac kluba i član trofejnog tima 60-ih i 70-ih. Imao je 85 godina. Izražavamo iskreno saučešće Marvinovoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", poručili su iz kluba.

Hinton je za Čelsi nastupao od 1963. do 1976. godine, odigravši ukupno 344 utakmice i osvajajući tri trofeja. Bio je član tima koji je 1970. godine osvojio prvi FA Kup u istoriji kluba, a pored toga u njegovoj kolekciji nalaze se i Liga kup iz 1965. godine i Kup pobednika kupova iz 1971. godine.

Pored Čelsija, Hinton je tokom karijere igrao i za Čarlton i Barnet, ostavljajući neizbrisiv trag u engleskom fudbalu.

