TUGA U PREMIJER LIGI: Preminuo legendarni defanzivac Čelsija

Bivši defanzivac i legenda Čelsija Marvin Hinton, preminuo je juče u 85. godini života.

Klub iz Londona odmah je izado saopštenje povodom tužne vesti.

"Fudbalski klub Čelsi sa dubokom tugom objavljuje da je preminuo Marvin Hinton, defanzivac kluba i član trofejnog tima 60-ih i 70-ih. Imao je 85 godina. Izražavamo iskreno saučešće Marvinovoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", poručili su iz kluba.

It is with tremendous sadness that Chelsea Football Club announces the passing yesterday of Marvin Hinton.



Our thoughts are with Marvin’s family and friends at this difficult time. 💙 pic.twitter.com/iHo3C29Q4l — Chelsea FC (@ChelseaFC) 03. децембар 2025.

Hinton je za Čelsi nastupao od 1963. do 1976. godine, odigravši ukupno 344 utakmice i osvajajući tri trofeja. Bio je član tima koji je 1970. godine osvojio prvi FA Kup u istoriji kluba, a pored toga u njegovoj kolekciji nalaze se i Liga kup iz 1965. godine i Kup pobednika kupova iz 1971. godine.

Pored Čelsija, Hinton je tokom karijere igrao i za Čarlton i Barnet, ostavljajući neizbrisiv trag u engleskom fudbalu.

Autor: D.Bošković