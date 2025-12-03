AKTUELNO

Dušan Vlahović ide na operaciju u četvrtak

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia ||

Srpski fudbaler Dušan Vlahović u četvrtak će biti podvrgnut operaciji u Londonu, nakon teške povrede koju je zadobio na poslednjem ligaškom meču Juventusa, u pobedi od 2:1 protiv Kaljarija protekle subote.

Vlahović je pokidao mišićno-tetivni spoj dugog aduktora leve noge, povredu koju stručnjaci porede sa prelomom, naročito kada je reč o napadaču koji se oslanja na eksplozivnost i snagu kao što je on.

Lekari procenjuju da će oporavak trajati oko tri meseca, ali će tačan period biti poznat tek nakon operacije i početka rehabilitacije.

Sam Vlahović se javio putem Instagrama i poručio je navijačima: "Vidimo se uskoro!"

Autor: S.M.

