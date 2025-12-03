Vanja Milinković-Savić junak Napolija! Postigao gol u penal seriji, pa lansirao svoj tim u četvrtfinale Kupa

Golman reprezentacije Srbije, Vanja Milinković-Savić postao je junak Napolija večeras, pošto je bio najzaslužniji za prolazak svog tima dalje u četvrtfinale Kupa Italije pobedom nad Kaljarijem nakon veoma dugačke penal serije - 1:1 (9:8 penali).

Čak se i sam Vanja Milinković-Savić upisao u strelce u penal seriji za Napolitance, pošto je šutirao kao sedmi po redu, da bi nakon toga uspeo da odbrani i ključni udarac Zita Luvumba u poslednjoj, 10. seriji, zbog čega je domaći tim i prošao dalje.

Kako se uopšte i došlo do penal serije? Lorenco Luka je doneo prednost Napoliju u 28. minutu, da bi nakon toga Kaljari ipak u nastavku uspeo da izjednači preko Espozita u 67. minutu.

Penal serija mogla se završiti i daleko ranije, pošto je Felići u četvrtoj seriji promašio penal za Kaljari, ali je David Neres umesto da završi priču promašio. Usledile su serije i serije u kojima ekipe nisu mogle da promaše, skoro su se svi izređali na beloj tački dok pomenuti Luvumbo nije zaustavljen od strane našeg Vanje.

Napoli će tako igrati protiv pobednika meča Fjorentina - Komo u četvrtfinalu Kupa Italije.

Autor: Iva Besarabić