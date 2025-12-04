AKTUELNO

JOKIĆ ŠOKANTNO NAPUSTIO MEČ! Nikome nije bilo jasno šta se dogodilo! Trener poručio: Nisam ga pitao, to je lično!

Tokom prve deonice na utakmici sa Pejsersima Nikola Jokić je u jednom momentu iznenada "nestao" sa terena.

Navijači su u tom momentu bili ozbiljno zabrinuti, nikome nije bilo jasno šta se dogodilo.

Srećom, nakon kratke pauze vratio se i izdominirao u svom stilu.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, novinari su pitali trenera Adelmana šta se desilo sa Srbinom.

"Ne znam da li je imao bolove u stomaku ili... Mislim, naravno nisam ga pitao, to je lično pitanje. Ali imao je neke bolove, znate, i bilo je dobro što se vratio, očigledno", rekao je trener Nagetsa.

Podsetimo, Denver je savladao Indijanu rezultatom 135:120, a Jokić je meč završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

