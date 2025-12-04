Magija Nejmara u najvažnijem meču u sezoni: Ovo je poslednji put uspeo još u Pari Sen Žermenu! (VIDEO)

Nejmar (33) još jednom je pokazao koliko znači Santosu u najvažnijem delu sezone. Brazilac je postigao het-trik i doneo svom klubu ogromna tri boda u borbi za opstanak, pošto je Santos na gostovanju savladao Huventude sa 3:0. Iako igra povređenog kolena, Nejmar je u drugom poluvremenu za samo 17 minuta rešio pitanje pobednika i praktično gurnuo matični klub ka sigurnoj zoni.

Prema najavama iz Brazila, Nejmar će po završetku sezone najverovatnije morati na artroskopsku operaciju meniskusa levog kolena. Poslednje dve utakmice odigrao je uz tretmane koji mu pomažu da kontroliše bol, ali ga to nije sprečilo da bude ključna figura tima. Sa nova tri gola podigao je učinak na 11 pogodaka i četiri asistencije u 29 nastupa za Santos ove sezone.

Het-trik protiv Huventudea ujedno je njegov prvi posle tri i po godine, poslednji put tri gola na jednoj utakmici dao je u aprilu 2022. dok je nosio dres Pari Sen Žermena. Seriju je otvorio u 56. minutu posle brze kontre, zatim je manje od deset minuta kasnije pogodio na centaršut Igora Vinisijusa, da bi treći gol postigao sa bele tačke. Nedugo potom zamenjen je u 83. minutu, uz ovacije navijača.

Neymar’s hattrick from last night ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vPpSuGKlKe — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) 04. децембар 2025.

Trijumf je značajno udaljio Santos od zone ispadanja. Kolo pre kraja, klub sada ima dva boda više od Vitorije, koja drži poslednje mesto među četiri ekipe koje sele u niži rang. Santos u poslednjem kolu sledeće nedelje dočekuje Kruzeiro na Vila Belmiru, a pobeda bi definitivno garantovala opstanak u eliti.

I pored problema sa povredama koje ga prate poslednjih sezona, Nejmar i dalje ne odustaje od velikih planova. Njegova želja je povratak u reprezentaciju Brazila i mesto u timu za Svetsko prvenstvo narednog leta. Selektor Brazila Karlo Anćeloti više puta je naglasio da Nejmar ima realne šanse da bude na spisku, pod uslovom da u ključnom trenutku bude potpuno spreman.

Autor: Jovana Nerić