Jokić: Gledao sam Srbiju, svaka čast momcima!

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa, nije krio da je pratio reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Posle pobede protiv Indijane (135:120), Jokić je za Javni servis poručio da je ponosan na „orlove“ i selektora Dušana Alimpijevića.

Srbija je 27. novembra u Beogradu savladala Švajcarsku 90:86.

Tri dana kasnije u Sarajevu pala je i BiH – 74:72.

„Naravno da sam gledao utakmice Srbije. Svaka čast momcima, hvala im što su se odazvali i borili. Selektoru čestitam na prve dve pobede na klupi“, rekao je Jokić.

Na parketu u Indijanapolisu, Jokić je upisao 24 poena, 13 asistencija i osam skokova. Osvrnuo se i na formu Denvera: „Izgubili smo četiri vezane utakmice kod kuće, ali ne zato što su nas nadigrali, već jer mi nismo igrali dovoljno dobro. U gostima smo vezali osam pobeda… Drago mi je da smo se vratili na pravi put.“

Dodao je i da ne brine o minutaži: „To je na treneru. Igram koliko mi kažu. Imao sam sjajan mesec, mogli smo da imamo par pobeda više, ali nekad mora i da se izgubi.“

Autor: Dalibor Stankov