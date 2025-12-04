AKTUELNO

Ostali sportovi

Branković dobio podršku Koua i Karamarinova za predsednika Srpskog atletskog saveza

Foto: Ustupljene fotografije/Srpski atletski savez/Marko Jovanović

Direktor Srpskog atletskog saveza i kandidat za predsednika Saveza Slobodan Branković boravio je u Monaku gde je održao važne razgovore sa predsednikom Svetske atletike Sebastijanom Kouom i predsednikom Evropske atletike Dobromirom Karamarinovim, saopšteno je danas iz SAS.

U saopštenju se navodi da su u razgovorima razmatrani prioriteti daljeg razvoja atletike u Srbiji, nastavak modernizacije infrastrukture, podizanje takmičarskog sistema, kao i jačanje međunarodne saradnje koja je poslednjih godina dala značajne rezultate.

Predsednici Svetske i Evropske atletike izrazili su snažnu podršku Brankovićevoj kandidaturi za predsednika Srpskog atletskog saveza, uz isticanje da je ostvareni napredak domaće atletike rezultat dugogodišnjeg predanog rada i njegovog doprinosa međunarodnom pozicioniranju srpske atletike, dodaje se u saopštenju.

Rok za prijavu kandidata za predsednika SAS je 4. decembar. Izborna skupština SAS biće održana 16. decembra.

