Sada je i zvanično: Veljko Paunović je novi selektor fudbalera Srbije

Veljko Paunović je zvanično danas imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Srbije.
Paunović je danas u Staroj Pazovi potpisao ugovor sa čelnicima Fudbalskog saveza Srbije do 2030. godine i imaće šira ovlašćenja po pitanju svih reprezentativnih selekcija.
On je 12. selektor u istoriji Srbije.
Paunović je na mestu selektora zamenio Dragana Stojkovića Piksija.
Veljko Paunović, rođen 21. avgusta 1977. godine u Strumici, srpski je fudbalski stručnjak i nekadašnji fudbaler. Tokom dugogodišnje karijere nastupao je pretežno kao napadač ili ofanzivni vezni, dok je nakon završetka igračke karijere ostvario značajan uspeh kao trener.
