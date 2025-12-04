AKTUELNO

Fudbal

Sada je i zvanično: Veljko Paunović je novi selektor fudbalera Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Veljko Paunović i zvanično selektor fudbalera Srbije, potvrđeno je Tanjugu.

Veljko Paunović je zvanično danas imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Srbije.

Paunović je danas u Staroj Pazovi potpisao ugovor sa čelnicima Fudbalskog saveza Srbije do 2030. godine i imaće šira ovlašćenja po pitanju svih reprezentativnih selekcija.

On je 12. selektor u istoriji Srbije.

Paunović je na mestu selektora zamenio Dragana Stojkovića Piksija.

Veljko Paunović, rođen 21. avgusta 1977. godine u Strumici, srpski je fudbalski stručnjak i nekadašnji fudbaler. Tokom dugogodišnje karijere nastupao je pretežno kao napadač ili ofanzivni vezni, dok je nakon završetka igračke karijere ostvario značajan uspeh kao trener.

Autor: Marija Radić

#Dragan Stojković Piksi

#Trener

#Veljko Paunović

#fudbal

#selektor Srbije

POVEZANE VESTI

Fudbal

Veljko Paunović je novi selektor Srbije, vodi Orlove već protiv Engleske

Fudbal

Oglasio se selektor Veljko Paunović nikad emotivnijom porukom za navijače Srbije: Zahvaljujem se...

Fudbal

PIKSI DOBIO NASLEDNIKA! Veljko Paunović nastavlja gde je stao kao prvak sveta!

Fudbal

OVO SU DETALJI DOGOVORA VELJKA PAUNOVIĆA I FSS! Jedna stvar će mnoge IZNENADITI: Čuveni stručnjak debituje protiv Engleske, ali...

Fudbal

Zvanično: Kolarov novi selektor Srbije

Fudbal

BOMBA! PAUNOVIĆ NAŠAO DVA NOVA FUDBALERA ZA SRBIJU: Ovo je ogromno iznenađenje za sve, stiže nam i jedan Španac