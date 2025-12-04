Sada je i zvanično: Veljko Paunović je novi selektor fudbalera Srbije

Veljko Paunović i zvanično selektor fudbalera Srbije, potvrđeno je Tanjugu.

Veljko Paunović je zvanično danas imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Srbije.

Paunović je danas u Staroj Pazovi potpisao ugovor sa čelnicima Fudbalskog saveza Srbije do 2030. godine i imaće šira ovlašćenja po pitanju svih reprezentativnih selekcija.

On je 12. selektor u istoriji Srbije.

Paunović je na mestu selektora zamenio Dragana Stojkovića Piksija.

Veljko Paunović, rođen 21. avgusta 1977. godine u Strumici, srpski je fudbalski stručnjak i nekadašnji fudbaler. Tokom dugogodišnje karijere nastupao je pretežno kao napadač ili ofanzivni vezni, dok je nakon završetka igračke karijere ostvario značajan uspeh kao trener.

Autor: Marija Radić