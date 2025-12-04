DRAMATIČAN PERIOD VLAHOVIĆA U TORINU! Slede ključne nedelje! Oglasio se direktor Juventusa: Pričaćemo sa Dušanom...

Đorđo Kjelini, legendarni fudbaler Juventusa, govorio je o statusu Dušana Vlahovića.

Srpski centarfor je doživeo tešku povredu zbog koje je već u prvom poluvremenu završio utakmicu protiv Kaljarija u Seriji A. Po njegovoj reakciji je moglo da se nasluti da je situacija loša, a nažalost, stigle su potvrde da se radi o ozbiljnoj povredi.

Prema najnovijim informacijama iz Italije, Dušan Vlahović će zbog povrede primicača ići na operaciju i neće ga biti na terenu do proleća 2026. godine.

Đorđo Kjelini, nekadašnji fudbaler i proslavljeni reprezentativac Italije, koji sada obavlja funkciju direktora za fudbalske strategije Juventusa, poželeo je brz oporavak reprezentativcu Srbije.

- Ono što se menja je to da neće moći da igra tri, ili koliko već meseci i to će da bude značajno odsustvo. Lično mu želim brz oporavak. Kada sam to rekao, takođe vidim ovo kao priliku za druge fudbalera da igraju - rekao je Kjelini, a preneo "Tutosport".

U bliskoj prošlosti je bilo puno priče i spekulacija oko Vlahovićevog potencijalnog odlaska iz Torina. Ugovor napadača traje do kraja sledeće sezone.

- Pričaćemo sa Dušanom o ostalom u predstojećim mesecima, ali međusobno poštovanje i naklonost su otvoreno pokazani - zaključio je Đorđo Kjelini.

Autor: Jovana Nerić