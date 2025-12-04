POČINJE NOVA ERA ZA KK PARTIZAN! Prva utakmica posle odlaska Željka Obradovića: Svi se pitaju šta će se dešavati u Areni?

Košarkaši Partizana večeras započinju novu eru i prvi meč bez Željka Obradovića na klupi u Evroligi, pošto im u okviru 14. kola na noge dolazi ekipa Bajerna iz Minhena u Beogradskoj areni.

Nema sumnje da će ovo biti meč koji će se pamtiti sa velikom pažnjom, a evo šta bi sve trebalo da se zna...

Meč se igra od 20.45 časova večeras u Beogradskoj areni.

Ko sudi?

Veoma dobro poznati Španac dolazi ponovo u Beograd da deli pravdu Partizanu i to se sigurno neće dopasti navijačima, pošto će glavni sa pištaljkom biti Migel Anhel Perez Perez. Njemu će pomagati Arturas Šukis iz Litvanije, dok je za trećeg arbitra postavljen Tomas Bisuel iz Francuske.

U kakvoj formi ekipe dočekuju ovaj susret

Nijedna od ekipa ne može se pohvaliti dobrom formom pred ovaj meč. Partizan ima svega jednu pobedu na poslednjih pet utakmica u Evroligi, dok sa druge strane Bajern ima četiri uzastopna poraza.

Crno-beli su na 18. mestu na tabeli sa skorom 4-9, dok je na drugoj strani Bajern na 16. mestu sa 5-8. Dodatni problem za Partizan je naravno odlazak Željka Obradovića sa klupe i njega će menjati Mirko Ocokoljić, dok je na drugoj strani uspeo da se vrati Gordon Herbert nakon kraćeg odsustva.

Sve to naravno će uticati i na samu atmosferu na terenu.

Stanje sa odsutnima

Partizan zna da neće moći da računa na Karlika Džona još do januara meseca, dok je i Mario Nakić kao što je već poznato, otpisan zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Sa druge strane, očekuje se da Mitar Bošnjaković i Arijan Lakić budu spremni da se nađu na parketu.

Bajern ne može da računa na Rokasa Jokubaitisa još od početka sezone, kao ni na Elajsa Herisa, koji ima muke sa kolenom. I dalje se ne zna stanje Kamara Boldvina, mada se naginje ka tome da bi mogao da zaigra protiv Partizana, a nije poznat ni status Havijera Ratana-Mejsa. Što se tiče Dejvida Mekormaka, on bi trebalo da zaigra.

Kratak istorijat međusobnih duela

Od kako se Partizan vratio u Evroligu, sa Bajernom je odigrao šest takmičarskih utakmica. Skor trenutno je 3:3.

Prošle sezone, Bajern je pobedio na domaćem terenu sa 89:74, a Partizan je takođe bio bolji kod kuće sa 86:78. Videćemo da li će crno-beli uspeti ove večeri da prevagnu skor u svoju korist, uprkos svim turbulencijama.

Reč trenera

Mirko Ocokoljić

- Prvo, ja hoću da vratim košarku u prvi plan i time se bavim jedino u poslednja tri, četiri dana. Imali smo priliku da treniramo, sva priča je vezana za utakmicu sa Bajernom i da pokušamo da pripremimo na što bolji način. Neke stvari iz Atine da se poprave, da budemo konstantni, da ne bude samo jedna četvrtina dobra. Da energija bude bolja od početka, intenzitet, to su neke stvari. Evo i sada na kraju, da one ničije lopte završe u našim rukama. To zavisi od želje igrača da se bore. Oni shvataju šta se dešava, shvataju da mora fokus da se vrati na košarku i da mora da se povrati poverenje.

Gordon Herbert

- Kao i uvek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se izborimo sa atmosferom i svakako izmenjenom situacijom nakon ostavke trenera Obradovića. To znači da moramo da čuvamo loptu u napadu i kontrolišemo ritam igre kako Partizan ne bi mogao da prikaže svoj veliki talenat. Ključ će biti skok igra.

Autor: Jovana Nerić