Džajić: Verujem da smo dobili selektora koji će ispuniti velika očekivanja nacije

Verujem da smo dobili selektora koji će ispuniti velika očekivanja nacije, izjavio je danas u Staroj Pazovi predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić, pošto je Veljko Paunović zvanično imenovan za selektora Srbije do 2030. godine.

Paunović je ranije danas u Staroj Pazovi potpisao ugovor sa FSS do 2030. godine.

"U SC FSS u Staroj Pazovi, u društvu predsednika Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka, stručnjak koji je osvojio svet sa U-20 na Novom Zelandu, stavio je paraf na višegodišnju vernost 'orlovima' i tako ispunio želju čelnih ljudi FSS, ali i sportske i fudbalske javnosti. Novi početak sa starog mesta, nova misija sa porukom koja budi lepe uspomene, porukom pobednika - Bog daje najteže misije svojim najboljim izabranicima", naveo je FSS na svom zvaničnom sajtu.

Paunović je prethodno vodio reprezentaciju Srbije na mečevima protiv Engleske (0:2) i Letonije (2:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

"Kroz naredni ciklus Lige nacija, kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. i borbe za Svetsko prvenstvo 2030. godine, selektor je zacrtao jasne prioritete: stabilnost i kontinuitet u radu nacionalnog tima, povećanje konkurencije unutar igračkog kadra, jasna organizaciona struktura u stručnoj službi, izgrađen sistem igre koji ne zavisi od jednog igrača, već od grupe i kodeks ponašanja u reprezentaciji koji srpski fudbal vraćaju na mesto koje zaslužuje", naveo je FSS.

Džajić je naveo da je rukovodstvo FSS izborom Paunovića za selektora nacionalnog tima potpisalo i novo poglavlje srpskog fudbala i srpske reprezentacije.

"Možemo tako da kažemo. Javnost je bila upoznata, Paunović je od starta bio naša prva želja za mesto selektora. I danas se to zvanično ostvarilo, potpisao je ugovor. Njegovo iskustvo, njegov entuzijazam kada je u pitanju trenerski posao, govore da će nam doneti rezultate koje svi želimo. On je jedan sistematičan trener koji voli da radi i ja verujem da će u narednom periodu naša reprezentacija postizati bolje rezultate nego što je to bio slučaj do sada", rekao je Džajić, preneo je zvanični sajt FSS.

Svi mi u Savezu želimo selektora koji će raditi na duže staze, dodao je Džajić.

"Dobro je da je Veljko sve to prihvatio i da on želi tako da radi. Uostalom njega to i krasi, temeljnost u radu, sve da osmisli i pripremi, najmanjim sitnicama posvećuje veliku pažnju. Uz sve kvalitete koje poseduje, nadam se da će uspeti u svemu. Očekivanja javnosti su velika i ja mu želim da bude uspešan i ispuni očekivanja brojnih ljubitelja fudbala koji su upravo njega želeli na ovako odgovornom mestu. Verujem da će tako i biti", zaključio je Džajić.

Autor: Pink.rs