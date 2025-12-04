'DOBILI SMO NEKOLIKO UPOZORENJA' Partizan se oglasio hitnim saopštenjem pred meč sa Bajernom (FOTO)

Košarkaši Partizana večeras od 20.45 časova igraju utakmicu 14. kola Evrolige protiv Bajerna iz Minhena, koja će biti prva po odlasku Željka Obradovića sa klupe crno-belih.

Crno-beli su se pred ovaj duel oglasili hitnim saopštenjem, navodeći da će zbog potencijalnih incidenata, ovaj meč biti pod posebnom lupom Evrolige i čitave košarkaške javnosti.

Saopštenje prenosimo u celosti bez redakcijskih izmena.

- KK Partizan Mozzart Bet je tokom poslednjih dana primio nekoliko upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnom lupom kako Evrolige, tako i kompletne evropske košarkaške javnosti!

Klub je i tokom aktuelne sezone imao istoriju kažnjavanja zbog neprimerenih stvari u dvorani, stoga se ovog puta obraća navijačima da u dvorani ne zaborave koliko truda je uloženo u dobijanje evroligaške licence i koliku štetu bi nepromišljeni i neodgovorni potezi mogli da naprave.

U danima kada su emocije snažne, lako se pomuti razum i učini gest koji potom ima nesagledive posledice. Za dobrobit Partizana, pozivaju se navijači da svoje emocije nipošto ne ispoljavaju kroz bilo kakav vid agresije - navodi se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić