AKTUELNO

Košarka

'DOBILI SMO NEKOLIKO UPOZORENJA' Partizan se oglasio hitnim saopštenjem pred meč sa Bajernom (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Košarkaši Partizana večeras od 20.45 časova igraju utakmicu 14. kola Evrolige protiv Bajerna iz Minhena, koja će biti prva po odlasku Željka Obradovića sa klupe crno-belih.

Crno-beli su se pred ovaj duel oglasili hitnim saopštenjem, navodeći da će zbog potencijalnih incidenata, ovaj meč biti pod posebnom lupom Evrolige i čitave košarkaške javnosti.

Saopštenje prenosimo u celosti bez redakcijskih izmena.

- KK Partizan Mozzart Bet je tokom poslednjih dana primio nekoliko upozorenja da će večerašnja utakmica protiv Bajerna biti pod posebnom lupom kako Evrolige, tako i kompletne evropske košarkaške javnosti!

Klub je i tokom aktuelne sezone imao istoriju kažnjavanja zbog neprimerenih stvari u dvorani, stoga se ovog puta obraća navijačima da u dvorani ne zaborave koliko truda je uloženo u dobijanje evroligaške licence i koliku štetu bi nepromišljeni i neodgovorni potezi mogli da naprave.

U danima kada su emocije snažne, lako se pomuti razum i učini gest koji potom ima nesagledive posledice. Za dobrobit Partizana, pozivaju se navijači da svoje emocije nipošto ne ispoljavaju kroz bilo kakav vid agresije - navodi se u saopštenju.

pročitajte još

POČINJE NOVA ERA ZA KK PARTIZAN! Prva utakmica posle odlaska Željka Obradovića: Svi se pitaju šta će se dešavati u Areni?

Autor: Jovana Nerić

#Bajern

#Evroliga

#KK Partizan

#Košarka

#saopštenje

POVEZANE VESTI

Košarka

POČINJE NOVA ERA ZA KK PARTIZAN! Prva utakmica posle odlaska Željka Obradovića: Svi se pitaju šta će se dešavati u Areni?

Košarka

IZNENAĐENJE ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA I IGRAČE PRED MEČ PROTIV REALA! Pojačanje crno-belih iz NBA lige dočekalo košarkaše Partizana u Madridu! (VIDEO)

Fudbal

OGLASILA SE CRVENA ZVEZDA: Evo kako do karata za meč sa Bajernom!

Košarka

CRVENA ZVEZDA SAZNALA SUDIJE ZA MEČ PROTIV BAJERNA: Letonac glavni arbitar, pomagaće mu Grk i Čeh

Košarka

ŽELJKO OBRADOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU ODGOVORIO DIREKTORU ABA LIGE: To mi je najdraža titula jer znam šta treba da uradimo da bismo...

Košarka

Sferopulos pred Virtus: Moramo da odigramo potpuno drugačije u odnosu na meč sa Milanom