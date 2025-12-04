AKTUELNO

Ostali sportovi

KATASTROFA SRPSKIH RUKOMETAŠICA U POSLEDNJOJ SEKUNDU: Odluka o nastavku SP pada u duelu sa Crnom Gorom

Izvor: Kurir.rs, Foto: RSS ||

Rukometašice Srbije i Farskih Ostrva odigrale su nerešeno 31:31 (16:14) u drugom meču Grupe 2 na Svetskom prvenstvu.

Naše dame su imale pobedu u rukama na samo nekoliko sekundi do kraja meča, a onda šok! Jovana Jovović je imala otvoreen put ka golu, ali umesto da završi akciju i potvrdi pobedu našeg tima, ona je želela da ''potroši vreme'' i sudije su oduzele loptu našem timu!

Ostalo je još deset sekundi do kraja meča. A posle pregledanog snimka, dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva, dok je Jovovićeva isključena, a Farska Ostrva su sa sedam metara izjednačile na 31:31!

Jovana Skrobić i Katarina Krpež-Šlezak su sa po osam golova bile najefikasnije u našem timu, a Faranke je predvodila Jana Mitun sa 10 golova.

U sledećem kolu Srbija će 6. decembra igrati protiv Crne Gore, a Farska Ostrva protiv Islanda.

Po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale.

Na tabeli Grupe 2 Srbija je druga na tabeli sa pet bodova i ima bod manje od prvoplasirane Nemačke. Crna Gora ima četiri boda i utakmicu manje, dok Farska Ostrva zauzimaju četvrto mesto sa tri boda.

Srbija - Farska Ostrva 31:31 (16:14)

60. minut - 31:31

Faranke su izjednačile iz sedmerca i postavile konačan, nerešen rezultat!

59. minut - 31:30

Tako je! Srbija na minut do kraja meča opet vodi!

58. minut - 30:30

Drama u završnici! Faranke imaju još jedna sedmerac, ali je Jovana Risović sjajna među stativama!

53. minut - 28:28

Dragana Cvijić za izjednačenje!

51. minut - 26:28

Srpkinje u problemu! Ispustile su prednost i sada su Faranke te koje diktiraju ritam igre.

45. minut - 23:23

Izjednačenje! Biće veoma teško našim rukoemtašicama u nastavku. Start Teodore Veličković nad jednom rukometašicom Farskih Ostrva značio je i kraj za nju na ovom meču.

41. minut - 21:20

Napeta utakmica! Naše dame su ponovo dozvolile protivnicama da im se približe. Faranke koriste zicer prilike i polako tope prednost Srbije.

33. minut - 18:16

Naše devojke nastavljaju sa dominacijom na terenu, ali greške koje prave koštaju ih rezultata.

30. minut - 16:14

Na četiri sekunde pred odlazak na odmor rukometašice Fraskih Ostrva su imale sedmerac, ali je Jovana Risović na golu Srbije bila nepremostiva prepreka.

29. minut - 16:14

Anđela Janjušević na 55. sekundi do kraja za +2 Srbije.

25. minut - 13:11

Uspevaju naše dame da se odlepe, ali im rukometašice Farskih Ostrva "dišu za vratom". Srpkinje igraju sjajno, razlete su se po terenu, ali ne koriste svoje šanse...

20. minut - 11:10

Mini serija Farskih Ostrva i naše devojke su sada u problemu!

15. minut - 10:7

Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.

10. minut - 7:4

Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.

5. minut - 2:3

Dobro su Farska Ostrva otvorila utakmicu

Kvota na pobedu naših rukometašica je 1,35, a na pobedu Farskih Ostrva čak 4, dok je kvota za "X" 8,50.

Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.

Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.

Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.

Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.

Autor: A.A.

#Farska ostrva

#Srbija

#rukometašice

#Ženska rukometna reprezentacija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

RUKOMETAŠICE SRBIJE NEPORAŽENE U SLOVENIJI UZ SRAMOTNO SUĐENJE: Naše dame iz Bora gledaju ka Svetskom prvenstvu

Ostali sportovi

HEROJSKA POBEDA! NAŠE RUKOMETAŠICE GUBILE CEO MEČ, PA POSLE PREOKRETA SLAVILE PROTIV ŠPANIJE! Srbija posle triler završnice do trijumfa na Svetskom pr

Ostali sportovi

Vaterpolisti Srbije pobedili Mađarsku: U subotu protiv Grčke za peto mesto na SP

Ostali sportovi

ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije (VIDEO)

Košarka

DRUGI PORAZ MARININIH LAVICA NA EVROBASKETU: I Litvanija prejaka - naše dame pred eliminacijom sa EP

Ostali sportovi

Ubedljiv poraz rukometašica Srbije na SP, Nemačka održala čas, ali postoji veliki razlog za optimizam