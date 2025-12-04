KATASTROFA SRPSKIH RUKOMETAŠICA U POSLEDNJOJ SEKUNDU: Odluka o nastavku SP pada u duelu sa Crnom Gorom

Rukometašice Srbije i Farskih Ostrva odigrale su nerešeno 31:31 (16:14) u drugom meču Grupe 2 na Svetskom prvenstvu.

Naše dame su imale pobedu u rukama na samo nekoliko sekundi do kraja meča, a onda šok! Jovana Jovović je imala otvoreen put ka golu, ali umesto da završi akciju i potvrdi pobedu našeg tima, ona je želela da ''potroši vreme'' i sudije su oduzele loptu našem timu!

Ostalo je još deset sekundi do kraja meča. A posle pregledanog snimka, dosuđen je sedmerac za Farska Ostrva, dok je Jovovićeva isključena, a Farska Ostrva su sa sedam metara izjednačile na 31:31!

Jovana Skrobić i Katarina Krpež-Šlezak su sa po osam golova bile najefikasnije u našem timu, a Faranke je predvodila Jana Mitun sa 10 golova.

U sledećem kolu Srbija će 6. decembra igrati protiv Crne Gore, a Farska Ostrva protiv Islanda.

Po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se u četvrtfinale.

Na tabeli Grupe 2 Srbija je druga na tabeli sa pet bodova i ima bod manje od prvoplasirane Nemačke. Crna Gora ima četiri boda i utakmicu manje, dok Farska Ostrva zauzimaju četvrto mesto sa tri boda.

Srbija - Farska Ostrva 31:31 (16:14)

60. minut - 31:31

Faranke su izjednačile iz sedmerca i postavile konačan, nerešen rezultat!

59. minut - 31:30

Tako je! Srbija na minut do kraja meča opet vodi!

58. minut - 30:30

Drama u završnici! Faranke imaju još jedna sedmerac, ali je Jovana Risović sjajna među stativama!

53. minut - 28:28

Dragana Cvijić za izjednačenje!

51. minut - 26:28

Srpkinje u problemu! Ispustile su prednost i sada su Faranke te koje diktiraju ritam igre.

45. minut - 23:23

Izjednačenje! Biće veoma teško našim rukoemtašicama u nastavku. Start Teodore Veličković nad jednom rukometašicom Farskih Ostrva značio je i kraj za nju na ovom meču.

41. minut - 21:20

Napeta utakmica! Naše dame su ponovo dozvolile protivnicama da im se približe. Faranke koriste zicer prilike i polako tope prednost Srbije.

33. minut - 18:16

Naše devojke nastavljaju sa dominacijom na terenu, ali greške koje prave koštaju ih rezultata.

30. minut - 16:14

Na četiri sekunde pred odlazak na odmor rukometašice Fraskih Ostrva su imale sedmerac, ali je Jovana Risović na golu Srbije bila nepremostiva prepreka.

29. minut - 16:14

Anđela Janjušević na 55. sekundi do kraja za +2 Srbije.

25. minut - 13:11

Uspevaju naše dame da se odlepe, ali im rukometašice Farskih Ostrva "dišu za vratom". Srpkinje igraju sjajno, razlete su se po terenu, ali ne koriste svoje šanse...

20. minut - 11:10

Mini serija Farskih Ostrva i naše devojke su sada u problemu!

15. minut - 10:7

Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.

10. minut - 7:4

Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.

5. minut - 2:3

Dobro su Farska Ostrva otvorila utakmicu

Kvota na pobedu naših rukometašica je 1,35, a na pobedu Farskih Ostrva čak 4, dok je kvota za "X" 8,50.

(VIDEO) Furiozna Srbija od minus šest do pobede protiv Španije! https://t.co/Vs8iaknNV9 — Svetozar Janicic (@NoPain32) 02. децембар 2025.

Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.

Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.

Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.

Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.

Autor: A.A.