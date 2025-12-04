AKTUELNO

Ostali sportovi

SRBIJA - FARSKA OSTRVA: Naše rukometašice posle epskog preokreta igraju najvažniju utakmicu na Svetskom prvenstvu!

Izvor: Kurir.rs, Foto: RSS ||

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u Dortmundu igra protiv Farskih Ostrva utakmicu na Svetskom prvenstvu.

Srbija - Farska Ostrva 10:7 (15. minut)

15. minut - 10:7

Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.

10. minut - 7:4

Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.

5. minut - 2:3

Dobro su Farska Ostrva otvorila utakmicu

Kvota na pobedu naših rukometašica je 1,35, a na pobedu Farskih Ostrva čak 4, dok je kvota za "X" 8,50.

Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.

Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.

Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.

Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.

Autor: A.A.

#Farska ostrva

#Srbija

#rukometašice

#Ženska rukometna reprezentacija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SRBIJA OSVOJILA TREĆE MESTO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Orlovi režirali preokret i preživeli ozbiljnu dramu protiv Nemačke

Ostali sportovi

ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije (VIDEO)

Fudbal

Svi smo uz Orlove! Došao je TAJ dan - Reprezentacija Srbije večeras od 21 sat igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv Engleske!

Ostali sportovi

SRBIJA U BORBI ZA ODLIČJE! Delfini protiv Grčke za medalju na Svetskom prvenstvu!

Ostali sportovi

SRBIJA ODBILA DA IGRA PROTIV TAKOZVANOG KOSOVA! Albanci traže hitnu kaznu za Srbe

Ostali sportovi

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Rukometašice Srbije igraju sa Crnom Gorom!