SRBIJA - FARSKA OSTRVA: Naše rukometašice posle epskog preokreta igraju najvažniju utakmicu na Svetskom prvenstvu!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije u Dortmundu igra protiv Farskih Ostrva utakmicu na Svetskom prvenstvu.

Srbija - Farska Ostrva 10:7 (15. minut)

15. minut - 10:7

Odlično igra Srbija! Naše rukometašice postižu golove i sa igračicom manje na terenu.

10. minut - 7:4

Sjajan odgovor naših rukometašica. Katarina Krpež-Šlezak je odlična na početku utakmice.

5. minut - 2:3

Dobro su Farska Ostrva otvorila utakmicu

Kvota na pobedu naših rukometašica je 1,35, a na pobedu Farskih Ostrva čak 4, dok je kvota za "X" 8,50.

(VIDEO) Furiozna Srbija od minus šest do pobede protiv Španije! https://t.co/Vs8iaknNV9 — Svetozar Janicic (@NoPain32) 02. децембар 2025.

Srbija protiv Farskih Ostrva igra drugu utakmicu u Grupi 2 i u slučaju pobede bi sigurno ostala u igri za plasman u četvrtfinale i to sa dobrim šansama.

Naše rukometašice su, podsetimo, u prvoj fazi pobedile Urugvaj i Island, a zatim izgubile od domaćina Nemačke. To je bilo dovoljno da u drugu grupu prenesu dva boda.

Pobeda protiv Španije nakon velikog preokreta u poslednjih 11 minuta je dovela do toga da Srbija ima dobre šanse da nastavi takmičenje u plej-ofu.

Nakon utakmice protiv Farskih Ostrva, Srbija će igrati još protiv Crne Gore.

