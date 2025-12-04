'RADILI SMO STVARI KOJE SU NAM NEDOSTAJALE' Obradović oprezan pred spektakularan meč u Areni protiv Barselone

Saša Obradović, trener košarkaša Crvene zvezde, izneo je očekivanja pred meč protiv Barselone u 14. kolu Evrolige.

Crveno-beli se posle kraće pauze zbog FIBA "prozora" vraćaju obavezama, a u petak (20.00) dočekuju Barsu.

- Radili smo na stvarima koje su nam nedostajale. Čistili smo detalje koji su bitni za napad i odbranu. Iako nismo imali pun roster, mislim da smo odradili dobar posao. Sad treba razmišljati i o rotaciji igrača. Kodi koji je u najvećoj ulozi i preopterećenošču minutima i važnosti, dok sa druge strane imamo Davontea i Batlera koji se uklapaju. O tome treba da se povede računa. Videćemo šta ti utakmica i situacija na terenu daješ. To nam je u glavi, treba razmišljati na duže staze - rekao je Obradović.

Imao je reči hvale za Ćavija Paskvala, trenera Barselone.

- Igramo protiv protivnika koji je imao vremena da se adaptira na novog trenera, koji je jedan od najboljih u Evropi. Bitno je da zabeležimo pobedu. Očekujem Barselonu u punom sjaju, iako je izostanak Laprovitole veliki - dodao je Obradović.

Nije bilo novih promena u pogledu igračkog kadra koji mu je dostupan.

- Davidovac je izostao jedno vreme, zadnja dva treninga je odradio i spreman je da igra. Drugo je sve kako je bilo. Znamo da smo izgubili Plavšića na jedno vreme. To je ekipa sa kojom nastupamo sada - kratko je rekao Obradović.

Očekuje se i veliki povratak Džoela Bolomboja, ali Obradoviću se ne žuri.

- Ne mogu i ne treba da se bavim Bolombojem, na kraju krajeva. Nije samo da treba da dođe, potrebna je fizička sprema i integracija ponovo u tim koliko on znao neke saigrače. S obizorom na to da je on veliki kvalitet i igrač koji je nama neophodan, bitno je samo da bude zdrav i da nam da ono što može - jasan je šef struke crveno-belih.

Govorio je i o napretku Grejema i Batlera, koji se prvi put susreću sa evropskom košarkom.

- Svaki dan su i jedan i drugi bolji. U početka je bilo, neću da kažem glupih, ali ne dobrih poteza Batlera. Devonte gleda malo duže i shvata stvari koje treba da se rade. Batlerovi koraci napretka su veliki, voli da sarađuje i sluša ono što mu se kaže - zaključio je Obraodović.

