SVET U ŠOKU! Legendarni fudbaler otkrio da ima najteži oblik raka!

Čuveni golman Šaka Hislop otkrio je u potresnom video-snimku na društvenim mrežama da se bori sa težim oblikom kancera.

U objavi na društvenim mrežama saopštio je užasnu vest i napisao:

PREMIER LEAGUE legend Shaka Hislop revealed he is battling prostate cancer. https://t.co/i6rKExU1Pa https://t.co/i6rKExU1Pa — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) 04. децембар 2025.

- Imam priču da ispričam. Pre otprilike 18 meseci otišao sam na svoj redovni godišnji pregled i insistirao na PSA testu, kao što uvek radim. Međutim, ovog puta moj PSA je bio povišen. Magnetna rezonanca i biopsija brzo su pokazale da imam prilično agresivan karcinom prostate. Pre godinu dana, gotovo tačno na današnji dan - 6. decembra - imao sam radikalnu prostatektomiju. I mislio sam da je to kraj. Ali onda, šest meseci kasnije, PSA mi je ponovo počeo da raste, a novi sken je pokazao da se rak prostate proširio na karličnu kost. Ubrzo nakon toga počeo sam sa terapijom, a upravo jutros završio sam sedam i po nedelja zračne terapije. Putovanje se nastavlja - poručio je Hislop.

Tokom karijere Hislop je bio čuvar mreže Njukasla, Redinga, Vest Hema, a karijeru je 2007. godine završio u Dalasu.

