AKTUELNO

Fudbal

SVET U ŠOKU! Legendarni fudbaler otkrio da ima najteži oblik raka!

Izvor: Sportinjo, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Čuveni golman Šaka Hislop otkrio je u potresnom video-snimku na društvenim mrežama da se bori sa težim oblikom kancera.

U objavi na društvenim mrežama saopštio je užasnu vest i napisao:

- Imam priču da ispričam. Pre otprilike 18 meseci otišao sam na svoj redovni godišnji pregled i insistirao na PSA testu, kao što uvek radim. Međutim, ovog puta moj PSA je bio povišen. Magnetna rezonanca i biopsija brzo su pokazale da imam prilično agresivan karcinom prostate. Pre godinu dana, gotovo tačno na današnji dan - 6. decembra - imao sam radikalnu prostatektomiju. I mislio sam da je to kraj. Ali onda, šest meseci kasnije, PSA mi je ponovo počeo da raste, a novi sken je pokazao da se rak prostate proširio na karličnu kost. Ubrzo nakon toga počeo sam sa terapijom, a upravo jutros završio sam sedam i po nedelja zračne terapije. Putovanje se nastavlja - poručio je Hislop.

Tokom karijere Hislop je bio čuvar mreže Njukasla, Redinga, Vest Hema, a karijeru je 2007. godine završio u Dalasu.

Autor: D.Bošković

#Rak

#Svet

#haos

#oblik

#prostata

#šok

POVEZANE VESTI

Svet

Preminuo policajac koji je ranjen u napadu na nemačkog političara

Showbiz

OVO SU SVI DETALJI LEČENJA PRINEZE OD VELSA: Kejt Midlton podvrgnuta teškoj terapiji zbog dijagnoze koja je rasplakala svet!

Hronika

HOROR! Sin šamara oca, a majka sve snima: Uznemirujući snimci porodičnog nasilja u centralnoj Srbiji (VIDEO)

Domaći

Sanja Marinković na snimanju u kratkoj svilenoj haljini: Prekrstila noge i ne nosi brushalter (FOTO)

Fudbal

FUDBALSKI SVET U ŠOKU - PREMINUO LEGENDARNI GOLMAN: Pre samo nekoliko dana je bio na utakmici!

Politika

DA JE DRAGAN BITI LAKO, DRAGAN BI BIO SVAKO! Šaljivi video za izbore u Jagodini