VELIKA TUGA! Preminula nekada najbolja košarkašica sveta, najmlađa profesorka u zemlji

Mabel Boči, legenda italijanske košarke preminula je danas u 72. godini života nakon kratke bolesti.

Vest je potresla košarkašku javnost, jer je otišla žena koju pamte kao simbol jedne ere i igračicu ispred svog vremena.

Mabel Boči je u istoriji ostala upisana kao najdominantnija italijanska košarkašica, a 1975. godine FIBA ju je proglasila najboljom igračicom sveta.

Kao stub slavnog Geasa iz Sesta San Đovanija osvojila je osam titula prvaka Italije i predvodila klub do evropskog trona, što je tada bio prvi međunarodni pehar za jedan italijanski ženski tim u bilo kom sportu. U dresu reprezentacije Italije nastupala je na Evrobasketima i Mundobasketu, gde je bila među najefikasnijim igračicama turnira.

Posebno je pamte po neverovatnoj fizičkoj snazi i tehnici za centarsku poziciju, ali i po harizmi van terena. Bila je pravi „šoumen“ sporta, pojavljivala se na televiziji, u filmu, bavila se novinarstvom i umetnošću, pa je i nakon završetka karijere ostala poznato lice u javnosti.



Posle parketa okrenula se profesionalnom novinarstvu. Radila je u oblastima fitnesa i ishrane, sarađivala sa velikim redakcijama poput „Korijere dela Sere“ i godinama bila deo „Gazete delo Sport“, i u štampanom i u onlajn izdanju. Diplomirala je na ISEF-u sa samo 21 godinom, a u jednom periodu bila je i najmlađa univerzitetska profesorka u Italiji.

Autor: D.Bošković