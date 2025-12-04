AKTUELNO

Ostali sportovi

SRBIJA SE ŽALILA! Evo šta je Rukometni savez Srbije tražio od svetske kuće rukometa posle senzacije na kraju meča sa Farskim Ostrvima

Izvor: Novosti, Foto: dpa via AP/Federico Gambarini ||

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ispustila pobedu protiv Farskih Ostrva, a onda je na Svetskom prvenstvu uputila protestnu notu svetskoj kući rukometa.

Saopštenje RSS-a prenosimo u celosti:

"Rukometni savez naše zemlje posle ekspertize suđenja uputio protesnu notu svetskoj federaciji

Srbija drastično oštećena

Rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije uputilo je protesnu notu Svetskoj rukometnoj federaciji i Kosmisiji za suđenje.

Posle detaljnije analize utakmice između Srbije i Farskih Ostrva, a najviše zbog svih čudnih odluka sudijskog para iz Argeentine, srpska kuća rukometa je zatražila hitnu ekspertizu pomenutog meča.

Na kraju je ustanovljeno da su arbitri direktno uticali na krajnji rezultat pošto su grubo povredili pravila rukometne igre.

Žalba se pre svega odnosi na dosuđen pasivan napad Jovani Jovović u poslednjim trenucima utakmice, kao i činjenicu da su neosnovano istoj igračici dodelili crveni karton za opstrukciju igre koja, utvređenom analizom, nije ni postojala.

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, Ivan Milivojević je prokomentarisao žalbu:

- Posle analize koju smo izvršili, uputili smo protesnu notu IHF-u na suđenje argentinskog para, Garsija i Paolantoni. Odluke koje su donele u poslednjih trideset sekundi meča direktno su uticale na rezultat, a odluke koje su donele potenicijalno mogu da budu važne i za krajnji plasman naše reprezentacije i odlazak u četvrtfinale. Pred nama je poslednje kolo i očekujemo da se ovakve greške više ne ponavljaju - rekao je Ivan Milivojević", ističe se u saopštenju.

Autor: A.A.

#Farska ostrva

#Meč

#Rukomet

#Srbija

#rukometašice

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

KATASTROFA SRPSKIH RUKOMETAŠICA U POSLEDNJOJ SEKUNDU: Odluka o nastavku SP pada u duelu sa Crnom Gorom

Politika

Srbija uputila protestnu notu Sarajevu: Ovo je razlog - Oglasio se Ministar Đurić

Ostali sportovi

SRBIJA OSVOJILA TREĆE MESTO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Orlovi režirali preokret i preživeli ozbiljnu dramu protiv Nemačke

Ostali sportovi

SRBIJA ODBILA DA IGRA PROTIV TAKOZVANOG KOSOVA! Albanci traže hitnu kaznu za Srbe

Košarka

POBEDA GORKOG UKUSA: Košarkaši savladali Portugal! Bogdanović zbog povrede i Petrušev zbog tuče ranije završili meč! Za manje od 24 sata meč sa Letoni

Ostali sportovi

Rukometašice Srbije saznale rivala u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo