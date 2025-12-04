SRBIJA SE ŽALILA! Evo šta je Rukometni savez Srbije tražio od svetske kuće rukometa posle senzacije na kraju meča sa Farskim Ostrvima

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je na šokantan način ispustila pobedu protiv Farskih Ostrva, a onda je na Svetskom prvenstvu uputila protestnu notu svetskoj kući rukometa.

Saopštenje RSS-a prenosimo u celosti:

"Rukometni savez naše zemlje posle ekspertize suđenja uputio protesnu notu svetskoj federaciji

Srbija drastično oštećena



Rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije uputilo je protesnu notu Svetskoj rukometnoj federaciji i Kosmisiji za suđenje.

Posle detaljnije analize utakmice između Srbije i Farskih Ostrva, a najviše zbog svih čudnih odluka sudijskog para iz Argeentine, srpska kuća rukometa je zatražila hitnu ekspertizu pomenutog meča.

Na kraju je ustanovljeno da su arbitri direktno uticali na krajnji rezultat pošto su grubo povredili pravila rukometne igre.

Žalba se pre svega odnosi na dosuđen pasivan napad Jovani Jovović u poslednjim trenucima utakmice, kao i činjenicu da su neosnovano istoj igračici dodelili crveni karton za opstrukciju igre koja, utvređenom analizom, nije ni postojala.

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, Ivan Milivojević je prokomentarisao žalbu:

- Posle analize koju smo izvršili, uputili smo protesnu notu IHF-u na suđenje argentinskog para, Garsija i Paolantoni. Odluke koje su donele u poslednjih trideset sekundi meča direktno su uticale na rezultat, a odluke koje su donele potenicijalno mogu da budu važne i za krajnji plasman naše reprezentacije i odlazak u četvrtfinale. Pred nama je poslednje kolo i očekujemo da se ovakve greške više ne ponavljaju - rekao je Ivan Milivojević", ističe se u saopštenju.

Autor: A.A.