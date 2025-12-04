OVO SE ČEKALO Selektor Srbije saopštio spisak igrača za Evropsko prvenstvo

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, saopštio je danas Rukometni savez Srbije.

Na širem spisku Gonzalesa nalaze se: golmani - Dejan Milosavljev, Milan Bomaštar, Andrej Trnavac, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, i Nikola Zorić, leva krila - Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Mladen Šotić, Marko Srdanović, desna krila - Vukašin Vorkapić, Darko Đukić, Aleksa Tufegdžić, Milija Papović, bekovi - Uroš Borzaš, Miloš Kos, Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Ognjen Cenić, Marko Milosavljević, Veljko Popović, Uroš Kojadinović, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Miljan Pušica, Marko Tasić, pivotmeni - Marko Jevtić, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Dragan Pešmalbek, Luka Rogan.

Rukometaši Srbije će pripreme za EP odraditi u Beogradu, a zatim će 8. januara 2026. godine optutovati u Poljsku, gde će igrati sa domaćom reprezentacijom utakmice zatvorenog tipa.

Srbija će na EP igrati u grupi A u Herningu protiv Španije, Nemačke i Austrije.

EP će se održati od 15. januara do 1. februara 2026. godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Autor: A.A.