Cela Arena kliče Žocu - Evo šta su poručili navijači Partizana pred večerašnji duel

Navijači Partizana okupili su se večeras ispred Beogradske arene uoči utakmice sa Bajernom, noseći transparente i majice u znak podrške bivšem treneru Željku Obradoviću.

Večeras je Arena obojena u crno-bele boje, jer navijači Partizana pružaju podršku svom bivšem treneru Željku Obradoviću.

Ispred arene, uoči utakmice 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna, okupilo se na stotine pristalica sa transparentima i majicama u znak poštovanja prema legendarnom treneru. Utakmica je na programu od 20.45 časova.

Na severnoj strani arene, ispred Partizanove prodavnice, snima se i spot grupe "Blicaj" za pesmu "Ne zaboravi nikad", u kojem učestvuju navijači sa transparentima i rekvizitima posvećenim Željku Obradoviću.

Navijači skandiraju ime bivšeg trenera i na svakom koraku pokazuju koliko im je važan, a atmosfera pred početak utakmice već je puna energije i emocija.

Autor: D.Bošković