AKTUELNO

Košarka

Cela Arena kliče Žocu - Evo šta su poručili navijači Partizana pred večerašnji duel

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Navijači Partizana okupili su se večeras ispred Beogradske arene uoči utakmice sa Bajernom, noseći transparente i majice u znak podrške bivšem treneru Željku Obradoviću.

Večeras je Arena obojena u crno-bele boje, jer navijači Partizana pružaju podršku svom bivšem treneru Željku Obradoviću.

Ispred arene, uoči utakmice 14. kola Evrolige između Partizana i Bajerna, okupilo se na stotine pristalica sa transparentima i majicama u znak poštovanja prema legendarnom treneru. Utakmica je na programu od 20.45 časova.

Na severnoj strani arene, ispred Partizanove prodavnice, snima se i spot grupe "Blicaj" za pesmu "Ne zaboravi nikad", u kojem učestvuju navijači sa transparentima i rekvizitima posvećenim Željku Obradoviću.

Navijači skandiraju ime bivšeg trenera i na svakom koraku pokazuju koliko im je važan, a atmosfera pred početak utakmice već je puna energije i emocija.

Autor: D.Bošković

#NAVIJACI

#Partizan

#Trener

#duel

#podrska

#zoc

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Fudbal

GROBARI SE OGLASILI SAOPŠTENJEM! Neka puste snimak ko je bio kod Vazure: Evo šta su poručili posle haosa pred večiti derbi!

Košarka

'ON JE NAJBOLJI TRENER KOJI ME JE IKAD VODIO!' Mika Murinen o treneru Partizana - Obradoviću

Košarka

GROBARI U TRANSU - PARTIZAN DOBIO BRUTALNO POJAČANJE PRED HAPOEL! Konačno vesti kakve su Željko Obradović i navijači čekali! (FOTO)

Košarka

DRAMA U ARENI: Navijaču pozlilo na tribinama

Fudbal

STANOJEVIĆ POVREĐEN U HAOSU POSLE MEČA: Trener Partizana pogođen u glavu

Košarka

EVO DA LI ŽELJKO OBRADOVIĆ OSTAJE TRENER PARTIZANA?! Ostoja Mijailović otkrio da se pregovorima bliži KRAJ!