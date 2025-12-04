AKTUELNO

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ OTVORIO DUŠU: Iskrene reči trenera Crvene zvezde posle Čuke!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički sa 3:0 u okviru odložene utakmice šestog kola Superlige Srbije.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević:

- Ono što je bilo bitno je da odigramo dobru utakmicu protiv Čukaričkog. Videli ste, imali smo problema u prvih 15 minuta. Sigurno je taj drugi gol došao kako je došao… Oslobodio nas je. Danas ste videli i par mladih igrača ispred kojih je budućnost. Sve u svemu, pamti se pobeda. Čestitke navijačima koji su došli da nas podrže. Nas već naredne utakmica čeka u nedelju protiv Vojvodine - rekao je Milojević.

