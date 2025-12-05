TOTALNA PROMENA KOD KOŠARKAŠA PARTIZANA: Svi govore o dva detalja koja više nisu ista! 'Preko noći' se sve promenilo...

Energija, želja, koncentracija - čini se, drastično drugačija u odnosu na pre samo deset dana.
Nema više bačenih lopti u bunar i za svaki loptu se bori do maksimuma. Tako je izgledao Partizan protiv Bajerna, za razliku od prethodnih mečeva u Evroligi.
Šta smo to novo videli u crno-belom timu? Borbenost i motivaciju daleko veću nego pre! Naime, na poslednja dva meča sa Željkom Obradovićem igrači Partizana imali su četiri i sedam ofanzivnih skokova.
Zna se da je taj segment košarke u dobroj meri stvar - želje. Protekle večeri protiv Bajerna, košarkaši crno-belih su pokupili čak 14 ofanzivnih skokova.
Koncentracija i fokus. To je nešto što utiče na izgubljene lopte. Sinoć ih je bilo samo šest od strane igrača domaćeg tima u Areni. Primera radi, bilo je mečeva kada je Partizan išao i do 17 izgubljenih lopti (gostovanje Asvelu).
Evidentna je bila želja i motivacija igrača, a to nismo imali baš prilike da vidimo u prethodnim duelima. Tada se često na terenu videla letargija među timom, posebno kada bi "kola krenula nizbrdo".
U momentu kada se Bajern vraćao u meč na tri i po minuta do kraja - Partizan je bio najbolji. Jaka odbrana i strpljivi napadi odbili su nalet Bavaraca i obezbedili vrednu pobedu srpskom timu.
Autor: Jovana Nerić