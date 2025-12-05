AKTUELNO

OPERISANA JELENA DOKIĆ! Bivša teniserka se oglasila iz bolnice: Uvek se borite za svoje zdravlje (FOTO)

Jelena Dokić se oglasila na svom Instagramu objavivši fotografije iz bolničkog kreveta.

Bivša teniserka je imala operaciju uklanjanja velikog mioma sa materice.

- Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog mioma (nekancerogene izrasline na materici) i sve je prošlo dobro.

Malo me boli zbog četiri reza na stomaku, ali to je normalno i sada sam u fazi oporavka. Biću neko vreme sporija, ali vrlo brzo ću ponovo biti na nogama. Želim i da skrenem pažnju na to koliko su miomi česti kod žena – oko 70 odsto žena do pedesete godine dobije miome.

To je ogroman broj, a o tome se ne govori dovoljno i nema dovoljno svesti. Neke žene ne osećaju nikakve simptome, dok druge imaju mnogo bolova i krvarenja, u zavisnosti od toga gde se miom nalazi i koliki je. Molim vas da radite snimanja, redovne ginekološke kontrole i da ništa što deluje čudno ili bolno ne ignorišete – idite kod lekara.

Takođe, uvek se borite za svoje zdravlje jer se ženski reproduktivni problemi ponekad zanemaruju. Tražite druga mišljenja, radite preglede, ultrazvuke – zbog sopstvene bezbednosti, zdravlja, prevencije i terapije, čak i ako vam kažu da vam "ne treba".

Ogromna zahvalnost bolnici u Melburnu. Tim lekara, medicinskih sestara, anesteziologa i svih koji su brinuli o meni – hvala vam.

Nezamislivo dobra nega pre i posle operacije, a najvažnije – sve uz mnogo ljubaznosti, brige i uz osmeh na licu. Učinili ste da se osećam potpuno bezbedno i zbrinuto, kao da sam u najboljim rukama.

Hvala od srca svakome od vas koga sam srela i ko je brinuo o meni. Vi ste pravi heroji koji ne dobijaju dovoljno pažnje, a apsolutno bi trebalo.

I veliko hvala mojim najbližima koji su zvali, slali poruke, cveće i bili tu za mene. Znate ko ste. Volim vas sve - poručila je Jelena Dokić.

Autor: Jovana Nerić

