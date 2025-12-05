VEČERAS ZVEZDIN SPEKTAKL: U rasprodatu Arenu stiže španski velikan! (FOTO)

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras (petak) od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Barselone u 14. kolu Evrolige.

Ulaznice su rasprodate, a Zvezda ulazi u meč sa druge pozicije u elitnom takmičenju sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Barselona na devetom mestu sa skorom 8-5.

– Ono što je najvažnije je da smo radili na stvarima koje su nedostajale, čistili smo detalje koji su bitni za napad i za odbranu. Mislim da smo uradili dobar posao. Trebalo bi razmišljati o rotaciji igrača. Kodi Miler-Mekintajer ima najveću ulogu, preopterećen je minutima, a sa druge strane imamo Džereda Batlera i Grejem Devontea koji se uklapaju u evropski stil igre. Trebalo bi da povedemo računa, da vidimo šta utakmica i situacija na terenu daje, ali treba razmišljati, pogotovo sada, na duže staze – rekao je trener crveno-belih Saša Obradović u najavi meča.

Чекању је дошао крај - данас игра наша Звезда! 🔴⚪️💪🏻



The wait is over - Crvena zvezda plays today! 🔴⚪️💪🏻#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/ffMAKuPOZD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 05. децембар 2025.

– Neke stvari smo probali, nešto smo radili, nešto ćemo ostaviti za drugi deo, za drugog protivnika. Fokusirali smo se na prvu utakmicu, igramo protiv protivnika koji je imao vremena da se adaptira na novog trenera koji je jedan od najboljih u Evropi. Važno je da igramo dobro i da zabeležimo pobedu – naveo je trener Zvezde.

– Očekujem Barselonu u punom sjaju, iako je izostanak Nikolasa Laprovitole veliki. Njega može da nadomesti Kevin Panter koji je dominantan igrač. Vil Klajburn je ovde u Areni imao dobre utakmice. To su ključni igrači, sistem koji ima Barselona kroz različite stvari i koje Ćavi Paskval forsira. Trebalo bi da budemo spremni za njihovu timsku igru – dodao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac biće spreman za meč sa Barselonom.

– Davidovac je izostao jedno vreme, poslednja dva treninga je odradio i spreman je da igra. Drugo je sve onako kao što je bilo. Uroša Plavšića smo izgubili na jedno vreme – istakao je Obradović.

Autor: Jovana Nerić