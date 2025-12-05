VAHID ABASOV OBEĆAVA: Srbijo, donosim ti svetsko zlato iz Dubaija!

Vahid Abasov jedan je od četvorice reprezentativaca Srbije koji učestvuju na IBA Svetskom prvenstvu za seniore u Dubaiju (4-13. decembar).

Pored evropskog šampiona iz Jerevana (2022) i bronzanog sa EP u Beogradu (2024), pod srpskom trobojkom nastupiće još trojica boraca rođenih u Rusiji - Artur Nagaptijan (do 54 kg), Pavel Fedorov (do 63,5 kg) i još jedan prvak Evrope iz Jerevana (2022) - Artjom Agejev (do 80 kg).

Iako sva četvorica imaju ozbiljne šanse da se domognu same završnice, čini se da je baš Abasov najmotivisaniji za osvajanje odličja.

- Već petu godinu imam srpski pasoš, osećam se dobrim delom kao Srbin, ali još nisam baš zadovoljan kako čitam i pišem. Proveo sam dosta vremena sa srpskim bokserima na pripremama, na takmičenjima, u nekoliko navrata sam nastupao i za Crvenu zvezdu s kojom sam nedavno osvojio Kup evropskih šampiona. I uvek i svuda sam bio lepo prihvaćen tako da sam imao priliku da slušam, da komuniciram i da prilično dobro savladam srpski. Mirončikov i ja možda najbolje govorimo vaš jezik, ali nisam do kraja zadovoljan. U ovdašnjoj školi bih kao ocenu možda dobio dvojku-trojku, ali želim da to bude čista petica! Kada sam prvi put došao u Beograd i tu proveo prvu nedelju, bio sam ubeđen da ću savladati srpski za 30 dana jer mi se učinio dosta sličnim sa ruskim, ali evo, prošlo je toliko vremena i ja još treba mnogo da učim - uz osmeh će Abasov.

Kaže da se u Beogradu uvek oseća lepo. Smešten je na Avali, okružen prirodom.

- Zahvaljujući predsedniku Saveza Nenadu Borovčaninu tu imam sve uslove za boravak i treninge ali da bih se definitivno preselio u Beograd voleo bih da imam kuću i automobil. U tom slučaju bih doveo i suprugu Fatimu. Tu bi smo se skućili i oformili porodicu. Svakako planiram da se ostvarim i kao otac, možda već sledeće godine, već mi je 28. Do tada često odlazim u Toljati, grad udaljen oko 80 kilometara od Samare. Znate, Toljati ima 700.000 stanovnika i poznat je po fabrici čuvene Lade. Naravno da je i moj prvi automobil bio Lada, model 012. Sada vozim Ladu Grand, staru dve godine. Ali ne bih se bunio da u Beogradu vozim i nekog Fijata - raspoložen je naš sagovornik.

Otkriva da majci Sabini o Beogradu i Srbiji priča sve najlepše.

- Ljudi su divni, hrana je fantastična, ukusna, ali više od svega mi odgovara klima. Volim toplo. U Rusiji je baš hladno.

U Dubaiju je trenutno oko 30 stepeni Celzijusovih i kaže da je jedan od retkih učesnika Svetskog prvenstva koji ne kukaju na vrućinu.

- Jeste toplo, ali mi to ne smeta. Čak mislim da i to može da mi bude prednost u odnosu na rivale. Nemam šta da krijem - ovde sam došao da uzmem medalju za Srbiju i to ću ostvariti. Nemojte da se iznenadite ako vam iz Dubaija donesem zlato! Ne šalim se. Naporno sam trenirao, silno sam motivisan i posle sudijske krađe na Olimpijskim igrama u Parizu, želim da naplatim svu nepravdu. I selektor Milan Piperski i svi ljudi iz Saveza su posle tog meča govorili da sam bio bolji od Britanca Ričardsona, da sam nezasluženo ispao već u osmini finala. Iskreno, mislim da je i politika tu umešala prste, ali sad ću pametnije boksovati. Tada sam nastupao u kategoriji do 71 kg, ovde se borim u 67 kg, mislim da mi i to više sad leži. A posle Dubaija se okrećem Olimpijskim igrama. U Los Anđelesu bih verovatno bio na vrhuncu karijere, tako da imam još puno planova. Otvoren sam i za profi boks, trenutno imam sedam pobeda, bez poraza sam i jedva čekam da obradujem sve moje navijače, svoju porodicu i narod u Srbiji. Držite mi palčeve - zaključuje Vahid Abasov.

Podsetimo, zlato sa Svetskog prvenstva u Dubaiju vredi 300.000 dolara, srebro 150.000, dve bronze po 75.000, a 10.000 će dobiti poraženi bokseri u četvrtfinalu, na deobi od petog do osmog mesta. Od pomenute sume, 25 procenata biće prosleđeno na račun nacionalne bokserske federacije, a isto toliko dobija trener. Bokseru pripada 50 odsto nagrade.



Autor: Pink.rs