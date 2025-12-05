Zvezda zove navijače na Marakanu: Duel sa Vojvodinom i slavlje 34 godine od Tokija!

Crvena zvezda posle pobede nad Čukaričkim dočekuje Vojvodinu, a Delije pozivaju navijače da ispune stadion i obeleže jubilej – 34 godine od osvajanja titule klupskog prvaka sveta u Tokiju.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Čukarički rezultatom 3:0, a već u nedelju na stadionu „Rajko Mitić“ čeka ih novo iskušenje – duel protiv Vojvodine od 17.00 časova.

Trener Vladan Milojević pozvao je navijače da u što većem broju dođu na Marakanu, posebno jer je Vojvodina „dužnik“ šampionu za poraz iz Novog Sada (2:3) krajem oktobra. Nakon tog meča, crveno-beli imaju kratak odmor, pa putuju u Grac na duel sa Šturmom u Ligi Evrope, poslednji u ovoj godini.

Uprava kluba pustila je ulaznice po povoljnim cenama, identičnim kao za meč sa Čukaričkim:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 1.400 dinara

Ulaznice se mogu kupiti onlajn, a na blagajnama stadiona biće dostupne u subotu 6. decembra od 11.00 do 16.00 časova, kao i na dan meča od 11.00 sati do početka utakmice.

Navijači Crvene zvezde – Delije – pozvali su sve da dođu sa šalom i podrže tim, jer će na ovom meču obeležiti i 34 godine od istorijskog trijumfa u Tokiju.

„Delije, u nedelju je mnogo razloga da se dođe u što većem broju na Marakanu! Dolazi nam Vojvodina koja nam je dužna od utakmice u Novom Sadu! Nedelja je 7.12, a 8.12. Zvezda se 1991. godine popela na krov sveta i uradila nešto što niko sa ovih prostora nikad neće ponoviti! Takođe, mnogo je bitno da igrače ispratimo na gostovanje u Grac kako dolikuje nakon pobeda u Ligi Evrope! Svi na stadion! Ponesi šal!“, poručile su Delije.

Autor: Dalibor Stankov