JAVNO OBEĆAO! Bacam cigare ako Partizan ovako nastavi: Paspalj oduševljen rušenjem Bajerna!

Novi sportski direktor Partizana Žarko Paspalj nije skrivao emocije posle trijumfa nad Bajernom – toliko ga je energija tima impresionirala da je obećao da će ostaviti cigare ako crno-beli nastave ovako da igraju.

Paspalj pod utiskom

Žarko Paspalj, legenda jugoslovenske košarke i novi sportski direktor Partizana, bio je vidno uzbuđen nakon pobede nad Bajernom. Tokom meča gotovo da nije sedeo, prateći svaki detalj uz klupu. U prolazu novinarima je poručio: „Ako ovako budemo igrali, ostavljam cigare.“

Ocokoljićev tim slomio Bajern

Pod vođstvom pomoćnog trenera Mirka Ocokoljića, crno-beli su u drugom delu susreta preuzeli inicijativu i na kraju slomili otpor rivala iz Minhena.

Heroji meča

Tajrik Džouns – 21 poen, najbolja partija sezone.

Dvejn Vošington – 22 poena, pet trojki iz šest pokušaja.

Nik Kalates – devet poena, četiri skoka i četiri asistencije, organizovao igru u ključnim trenucima.

Pogled ka derbiju

Pobeda nad Bajernom donela je Partizanu poboljšanje učinka na 5–9 i znatno bolju poziciju pred „večiti derbi“ protiv Crvene zvezde, koji sledi kao naredni veliki izazov u Evroligi.

Autor: Dalibor Stankov