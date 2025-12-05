U ZNAK SEĆANJA NA SINIŠU MIHAJLOVIĆA: Zvezda i Voša igraju za Dečje selo u Sremskoj Kamenici

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 7. decembra od 17 časova, na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati Vojvodinu u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Za ovaj meč beogradski klub će od svake prodate karte izdvojiti po 100 dinara i donirati ih Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“, ustanovi o kojoj je tokom života posebnu brigu vodio legendarni fudbaler Crvene zvezde i veliki humanitarac Siniša Mihajlović.

Utakmica između Crvene zvezde i Vojvodine, dva kluba za koje je tokom karijere nastupao legendarni fudbaler i trener Siniša Mihajlović, zakazana je za 7. decembar, devet dana uoči godišnjice smrti proslavljenog igrača, sa kojim se Zvezda popela na krov Evrope i sveta.

– Dečje selo „Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice godinama se bavi podrškom i pravilnim razvojem dece kojoj je neophodna pomoć, a Siniša Mihajlović bio je jedan od njegovih najistaknutijih dobrotvora. U znak sećanja na njegov lik i delo, Crvena zvezda će od svake prodate ulaznice izdvojiti po 100 dinara i donirati ih ovoj humanitarnoj ustanovi – naveli su Beograđani.

Autor: Jovana Nerić