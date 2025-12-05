AKTUELNO

Košarka

FIBA OBJAVILA NOVU RANG LISTU: Srbija i dalje u svetskom vrhu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: kss.rs ||

FIBA je danas objavila novu rang-listu najboljih košarkaških reprezentacija sveta, a Srbija je zadržala mesto u samom vrhu, Orlovi se nalaze na trećoj poziciji. Aktuelni olimpijski osvajači bronze i dalje su među trojicom najjačih timova planete, iza selekcija koje trenutno drže prva dva mesta.

Na čelu liste nalaze se Sjedinjene Američke Države, dok je odmah iza njih svetski šampion Nemačka. Srbija je ostala treća, što potvrđuje kontinuitet rezultata i status ekipe koja na svakom velikom takmičenju ulazi u krug favorita. Odmah iza našeg nacionalnog tima je Francuska, olimpijski vicešampion, dok petu poziciju zauzima Kanada, koja u poslednjih nekoliko godina beleži stalan uspon.

Zanimljivo je i da je u Top 20 došlo do samo jedne promene, Turska je napredovala na 11. mesto i preskočila Letoniju, koja je pala za jednu poziciju. Ostale reprezentacije zadržale su ranije pozicije, pa je jasno da se raspored snaga u vrhu svetske košarke zasad ne menja značajno.

Kada je reč o regionu, Slovenija se nalazi na 14. mestu, dok je Crna Gora na 18. poziciji.

Autor: Jovana Nerić

