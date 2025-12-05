STIGLA POTVRDA! RUKOMETAŠICE SRBIJE SU POKRADENE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ogromna nepravda nam je naneta!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije remizirala je 31:31 sa Farskim Ostrvima u drugom kolu glavne faze Svetskog prvenstva, ali će se o ovom meču još dugo pričati zbog dramatične završnice. Ključni momenat dogodio se u poslednjim trenucima, kada je Jovani Jovović dosuđena pasivna igra, a potom je rival dobio i sedmerac jer je srpska rukometašica navodno ometala golmana.

Rukometni savez Srbije odmah je reagovao i uložio zvaničnu žalbu, a epilog je stigao iz Svetske rukometne federacije – IHF je potvrdio da je Srbija oštećena u završnici ovog susreta.

Generalni sekretar RSS Ivan Milivojević je rekao:

- Tražili smo hitno zasedanje Komisije za suđenje, jer pasivna igra koja je svirana Jovani Jovović nije po praivlima rukometne igre i da smo oštećeni. Danas smo odmah dobili odgovor da je Komisija zasedala i donela zvaničan stav da je Srbije oštećena i da su naši navodi ispravni. Načinjena nam je velika nepravda. Verujem da će devojke protiv Crne Gore odigrati dobru utakmicu i obezbediti zaslužen plasman u četvrtfinale. Apelujemo da suđenje do kraja Svetskog prvenstva bude regularno i ispravno, da sudije ne smeju da utiču na krajnji rezultat, jer se radi o zavšnici i borbama za plasman!

Autor: Jovana Nerić